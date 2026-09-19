OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Quelques minutes avant la première période, le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais a été interrompu. En cause, une banderole et des chants insultants envers l’AS Saint-Etienne, rival du club rhodanien. Alors que les Gones mènent 2-0, l’arbitre de la rencontre a décidé d’arrêter la partie et les 22 acteurs ont été invités à rentrer aux vestiaires.