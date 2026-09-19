OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Ligue 119 sept. , 21:28
parEric Bethsy
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Quelques minutes avant la première période, le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais a été interrompu. En cause, une banderole et des chants insultants envers l’AS Saint-Etienne, rival du club rhodanien. Alors que les Gones mènent 2-0, l’arbitre de la rencontre a décidé d’arrêter la partie et les 22 acteurs ont été invités à rentrer aux vestiaires.
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Derniers commentaires

OL : La banderole qui a causé l'arrêt du match

On a dit pas les mères !

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Ils sont capables d'arrêter le match à nouveau à cause de ton commentaire 😅

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Le monde est gay

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Entraîneur surcôté...

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

cet apres midi les supporters strasbourgeois ont isulté tout le long du match Rosenior ( Rosenior nique ta mère) en toute impunité. La certitude c'est que si Rennes menait le délégué ne serait pas intervenu

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