PSG : Ousmane Dembélé double déjà la mise (vidéo)

PSG : Ousmane Dembélé double déjà la mise (vidéo)

PSG09 sept. , 21:36
parClaude Dautel
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L'air de la Ligue des champions fait du bien à Ousmane Dembélé puisqu'après avoir ouvert le score à la 17e, l'attaquant français du Paris Saint-Germain a doublé l'addition à la 23e minute.
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faible equipe ok mais ils sont en ldc,tout le monde ne peut pas se targuer de l'etre :)

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Certes une faible opposition mais le job a été fait de belle manière tout en maitrise. Dembélé a pris ses marques et sa confiance, Ferran a mis un triplé et rassuré les sceptiques. Parfaite soirée qui va peut-être lancer notre saison.

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Ne te réjouis pas du malheur global des clubs de L1 parce que voir le psg gagner chaque année ça soule et ça finira par tuer tous les autres clubs. Lyon est pas encore sorti des ronces…

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