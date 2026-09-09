PSG : Ousmane Dembélé double déjà la mise (vidéo)

faible equipe ok mais ils sont en ldc,tout le monde ne peut pas se targuer de l'etre :)
Le Qatar a déjà tué la Ligue1.
Certes une faible opposition mais le job a été fait de belle manière tout en maitrise. Dembélé a pris ses marques et sa confiance, Ferran a mis un triplé et rassuré les sceptiques. Parfaite soirée qui va peut-être lancer notre saison.
Ne te réjouis pas du malheur global des clubs de L1 parce que voir le psg gagner chaque année ça soule et ça finira par tuer tous les autres clubs. Lyon est pas encore sorti des ronces…
Ce n'est pas la première fois que Campos se distingue de sa place lorsqu'il regarde un match. Toujours énérvé contre les arbitres et l'arbitrage pourtant favoroble au PSG. Là il n'avait pas à dire grand chose sur le nul de son équipe à Lille. Sanctionnné et c'est très bien ainsi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
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|6
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|1
|0
|5
|2
|3
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|1
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|8
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|2
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|4
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|2
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|-2
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|3
|0
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|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🚨 Ousmane Dembélé scores again just six minutes later. 🇪🇺 PSG 2-0 Slovan Liberec