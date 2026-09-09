L'OM fait trembler l’Europe et ce n'est pas une blague

Malgré l’affaiblissement de son effectif, l’Olympique de Marseille reste pris au sérieux à l’échelle européenne. Le club phocéen, pourtant inquiétant en championnat, fait partie des favoris annoncés en Ligue Europa cette saison.

Réputé exigeant envers son équipe, le public du Vélodrome se montre lucide. Les supporters de l’Olympique de Marseille ont bien compris qu’il fallait revoir les ambitions à la baisse cette saison. Alors au lieu de demander à mouiller le maillot, les ultras ont profité du match contre le Paris FC (2-3) dimanche pour déployer des banderoles adressées au propriétaire Frank McCourt, selon eux responsable de la situation de crise.

Au moins, le groupe de Bruno Genesio pourra travailler plus ou moins sereinement. D’autant que les médias ne devraient pas non plus s’acharner sur les Marseillais après un été aussi chaotique. Rappelons que l’Olympique de Marseille, sous la pression de la DNCG, de l’UEFA et de son actionnaire américain, n’a pas accueilli la moindre recrue. Pire encore, l’effectif a perdu des joueurs majeurs comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Mason Greenwood. Mais, il faut croire que ce contexte a échappé aux bookmakers à l’étranger.

D’après les chiffres relayés par le compte X InformaTreize, les preneurs de paris estiment à 9% les chances de sacre de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. A égalité avec Bournemouth, et juste devant la Real Sociedad (8%), le pensionnaire de Ligue 1 apparaît en quatrième position, seulement derrière la Juventus Turin (13%), l’AC Milan (12%) et le Bayer Leverkusen (10%). Certains sont donc persuadés que les coéquipiers d’Amine Gouiri jouent dans la même cour que ces formations. Il y a pourtant peu de chances de voir les Olympiens concurrencer les vrais favoris de la compétition. Considérablement affaibli durant l’été, leur effectif n’a sans doute pas la profondeur nécessaire pour bien figurer sur plusieurs tableaux.