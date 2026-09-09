PSG : Dembélé ouvre le score après une frappe superbe de Nuno Mendes (vidéo)

Après une grosse domination et plusieurs occasions, le PSG a ouvert le score grâce à Ousmane Dembélé qui a repris une frappe de Nuno Mendes repoussée par le poteau du gardien du Slovan Bratislava à la 17ᵉ minute. Le Ballon d'Or 2025 a donc idéalement lancé la campagne des champions d'Europe en titre.