PSG ou Arsenal ? Wembanyama en rigole

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.
Sguegue Roi
t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL
A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...
Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Steve Nash "Victor, les français sont connus pour leur bon goût. Qui gagnera la Ligue des Champions ?" Aucune surprise dans la réponse de @Wemby 😏 ⚽️🇫🇷