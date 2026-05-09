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Victor Wembanyama

PSG ou Arsenal ? Wembanyama en rigole

PSG09 mai , 10:30
parQuentin Mallet
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Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutives, le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien outre-Atlantique de Victor Wembanyama, fervent supporter du club de la capitale.
Petit point NBA : en pleine nuit, les San Antonio Spurs ont dominé les Minnesota Timberwolves grâce à un très grand Victor Wembanyama. Auteur de 39 points inscrits, le natif du Chesnay, dans les Yvelines, a impressionné tout le monde et a logiquement fait l'objet d'une interview d'après-match avec Prime Video, diffuseur de la rencontre. L'occasion pour lui d'évoquer rapidement sa nature de supporter du Paris Saint-Germain. Interrogé par un présentateur sur sa préférence pour la finale de la Ligue des champions, celui qu'on surnomme « l'Alien », du haut de ses 2 mètres 24, a été très clair dans son choix et donne sa voix au champion d'Europe en titre.

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Le PSG peut compter sur le soutien de Wembanyama

« Les Français sont connus pour leur goût, leur art, leur architecture, la nourriture, le vin… », a commencé le présentateur, avant que Victor Wembanyama le coupe : « Et je ne fais pas exception (rires) ». Au présentateur de reprendre : « J'ai besoin de savoir, à propos de tes goûts, tu as une préférence pour la finale de la Ligue des champions ? PSG ou Arsenal ? ». Mais pour l'international français, la réponse tombe sous le sens. « Oh allez ! PSG bien sûr ! Au moins, le PSG rendra la finale spectaculaire, parce que je sais qu'Arsenal ne le fera pas », a-t-il lâché tout sourire.
Une note positive pour le club parisien, qui cache une pique qui ne ravira pas les supporters d'Arsenal. Les Gunners sont en effet beaucoup critiqué pour leur style de jeu cette saison, loin du caractère spectaculaire des matchs disputés par le PSG, à l'image de la demi-finale aller face au Bayern Munich qui s'est soldée par un 5-4 qui rentrera dans les annales.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

OM : Une mise au vert illégale, les joueurs contre-attaquent

Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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