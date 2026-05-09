PSG ou Arsenal ? Wembanyama en rigole

Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutives, le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien outre-Atlantique de Victor Wembanyama, fervent supporter du club de la capitale.

Petit point NBA : en pleine nuit, les San Antonio Spurs ont dominé les Minnesota Timberwolves grâce à un très grand Victor Wembanyama. Auteur de 39 points inscrits, le natif du Chesnay, dans les Yvelines, a impressionné tout le monde et a logiquement fait l'objet d'une interview d'après-match avec Prime Video, diffuseur de la rencontre. L'occasion pour lui d'évoquer rapidement sa nature de supporter du Paris Saint-Germain . Interrogé par un présentateur sur sa préférence pour la finale de la Ligue des champions, celui qu'on surnomme « l'Alien », du haut de ses 2 mètres 24, a été très clair dans son choix et donne sa voix au champion d'Europe en titre.

Le PSG peut compter sur le soutien de Wembanyama

« Les Français sont connus pour leur goût, leur art, leur architecture, la nourriture, le vin… », a commencé le présentateur, avant que Victor Wembanyama le coupe : « Et je ne fais pas exception (rires) ». Au présentateur de reprendre : « J'ai besoin de savoir, à propos de tes goûts, tu as une préférence pour la finale de la Ligue des champions ? PSG ou Arsenal ? ». Mais pour l'international français, la réponse tombe sous le sens. « Oh allez ! PSG bien sûr ! Au moins, le PSG rendra la finale spectaculaire, parce que je sais qu'Arsenal ne le fera pas », a-t-il lâché tout sourire.

Une note positive pour le club parisien, qui cache une pique qui ne ravira pas les supporters d'Arsenal. Les Gunners sont en effet beaucoup critiqué pour leur style de jeu cette saison, loin du caractère spectaculaire des matchs disputés par le PSG, à l'image de la demi-finale aller face au Bayern Munich qui s'est soldée par un 5-4 qui rentrera dans les annales.