PSG-OM : Les autorités en état d'alerte maximale

Le week-end prochain, le PSG défiera l’OM au Parc des Princes pour un Classique de Ligue 1 très attendu. Les autorités redoutent d’éventuels débordements et se préparent déjà en conséquence.

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 ce dimanche soir grâce à son succès sur la pelouse du RC Strasbourg 2 buts à 1. Le club de la capitale peut désormais préparer sereinement la réception de l’OM, programmée le week-end prochain au Parc des Princes. D’autant plus que les Phocéens traversent une période de crise et devront se montrer particulièrement solides s’ils espèrent décrocher un résultat positif à Paris. Pour la venue des hommes de Roberto De Zerbi, le Parc des Princes promet un grand spectacle en tribunes. Mais, comme avant chaque Classique, les autorités restent vigilantes face aux risques élevés de débordements.

Les autorités veulent éviter les débordements

Selon les dernières informations de L’Équipe, le prochain Classique entre le PSG et l’OM sera classé au niveau de risque le plus élevé (5 sur 5) par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme. Et ce, malgré l’interdiction de déplacement des supporters marseillais à Paris.

Le week-end dernier, les Phocéens étaient pourtant déjà présents dans la capitale à l’occasion de leur rencontre face au Paris FC. L’événement s’est globalement bien déroulé, même si la forte présence de supporters de l’OM dans les tribunes du stade Jean-Bouin a été particulièrement remarquée (même s'ils étaient normalement interdits).

Cela fait de nombreuses années que les supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne peuvent plus se déplacer lors des Classiques. Une situation déplorée par les ultras des deux camps, qui souhaitent voir les choses évoluer. Mais au regard des derniers débordements survenus dans les stades et à leurs abords, il y a peu de chances que la tendance s’inverse dans les prochaines années.