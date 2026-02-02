ICONSPORT_283585_0001
Parc des Princes

PSG-OM : Les autorités en état d'alerte maximale

PSG02 févr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
Le week-end prochain, le PSG défiera l’OM au Parc des Princes pour un Classique de Ligue 1 très attendu. Les autorités redoutent d’éventuels débordements et se préparent déjà en conséquence.
Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 ce dimanche soir grâce à son succès sur la pelouse du RC Strasbourg 2 buts à 1. Le club de la capitale peut désormais préparer sereinement la réception de l’OM, programmée le week-end prochain au Parc des Princes. D’autant plus que les Phocéens traversent une période de crise et devront se montrer particulièrement solides s’ils espèrent décrocher un résultat positif à Paris. Pour la venue des hommes de Roberto De Zerbi, le Parc des Princes promet un grand spectacle en tribunes. Mais, comme avant chaque Classique, les autorités restent vigilantes face aux risques élevés de débordements.

Les autorités veulent éviter les débordements 

Selon les dernières informations de L’Équipe, le prochain Classique entre le PSG et l’OM sera classé au niveau de risque le plus élevé (5 sur 5) par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme. Et ce, malgré l’interdiction de déplacement des supporters marseillais à Paris.
Le week-end dernier, les Phocéens étaient pourtant déjà présents dans la capitale à l’occasion de leur rencontre face au Paris FC. L’événement s’est globalement bien déroulé, même si la forte présence de supporters de l’OM dans les tribunes du stade Jean-Bouin a été particulièrement remarquée (même s'ils étaient normalement interdits).

Lire aussi

OM : Une surprise japonaise attendue à MarseilleOM : Une surprise japonaise attendue à Marseille
Cela fait de nombreuses années que les supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne peuvent plus se déplacer lors des Classiques. Une situation déplorée par les ultras des deux camps, qui souhaitent voir les choses évoluer. Mais au regard des derniers débordements survenus dans les stades et à leurs abords, il y a peu de chances que la tendance s’inverse dans les prochaines années.
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.

Karim Benzema reste en Arabie Saoudite, mais change de club

oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

