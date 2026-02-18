ICONSPORT_312883_0122

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

PSG18 févr. , 21:39
parMehdi Lunay
1
La commission de discipline de la LFP a tranché concernant le comportement des supporters du PSG lors du classique. Il leur a été reproché l'usage de fumigènes, des chants injurieux ainsi que des banderoles jugées homophobes vis-à-vis des Marseillais. Finalement, il a été décidé la fermeture partielle de la tribune Auteuil pour deux matchs fermes. La sanction prend effet immédiatement. Elle sera effectuée pour les réceptions de Metz (samedi soir) et de Monaco. Le PSG devra aussi payer une amende de 10 000 euros.
1
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des barrages aller

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des barrages aller

Photo OM
OM

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

ICONSPORT_350934_0091
Premier League

PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !

Fil Info

19 févr. , 00:00
CL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 00:00
EL : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 23:21
OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye
18 févr. , 23:03
PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !
18 févr. , 23:00
Nantes : Recalé par l’OM, il tente d’éjecter Kantari
18 févr. , 22:59
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 22:58
LdC : Bruges et l'Atlético offrent un nul fou !
18 févr. , 22:56
L'OM officialise la signature d'Habib Beye
18 févr. , 22:51
LdC : Bodo Glimt fait exploser l'Inter en vol

Derniers commentaires

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

Comme avantage il a pas un salaire de malade et pas 56 adjoint à payer

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

C'est toujours le même Marseille les même supporters trop exigeant, la même pression

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

Beye il a déjà des bons joueurs sous la main, son objectif redonner confiance au joueur, si il parvient donner confiance au joueur les résultats suivront , il a du boulot

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

Le Marseille qu'il connait n'a rien a voir avec le Marseille actuel. Demande a Govou de revenir a Lyon il redécouvrera le club. Apres la L1 le souci c'est qu'il est pas le seul a la connaitre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading