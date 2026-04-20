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Vitinha - PSG

PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit

PSG20 avr. , 14:37
parClaude Dautel
0
Au lendemain du match PSG-OL, le Paris SG a donné des nouvelles de Vitinha, sorti sur blessure en première période.
« Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », indique le Paris Saint-Germain. Autrement dit, le meneur de jeu portugais sera forfait pour la réception de Nantes, mais pourrait éventuellement être présent à Angers et surtout contre le Bayern Munich dans une semaine.
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Pour qui se prend-il ????????

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ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

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double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

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c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

Même si il ne faut certainement pas tout croire, y a une chose qui est certain c'est que ca bosse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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