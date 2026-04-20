PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit

Au lendemain du match PSG-OL, le Paris SG a donné des nouvelles de Vitinha, sorti sur blessure en première période.

« Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », indique le Paris Saint-Germain. Autrement dit, le meneur de jeu portugais sera forfait pour la réception de Nantes, mais pourrait éventuellement être présent à Angers et surtout contre le Bayern Munich dans une semaine.