PSG : Nuno Mendes va recevoir un traitement spécial

Le PSG n’est pas inquiet pour Désiré Doué et Nuno Mendes, sortis sur blessure contre Liverpool mardi. Le latéral portugais du PSG va en revanche bénéficier d’un traitement spécial de la part de Luis Enrique.

Les nouvelles sont heureusement plutôt bonnes au lendemain de la rencontre sur les bords de la Mersey. Selon les informations de RMC, Désiré Doué a pris un coup au niveau du genou. Aucune torsion ni entorse n’est à signaler et sa situation ne suscite aucune inquiétude au sein du staff médical du Paris Saint-Germain. L’international français devrait par conséquent être disponible dès ce dimanche contre l’Olympique Lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1.

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La situation de Nuno Mendes est différente. Pour le Portugais, il ne s’agit pas d’un coup mais bien d’une alerte musculaire au niveau des ischios. Si aucune grosse inquiétude n’est pour l’instant présente au sein du staff parisien, Fabrice Hawkins rapporte que Luis Enrique « va gérer son temps de jeu lors des prochains matchs ». Un traitement spécial pour l’ancien du Sporting afin de ne prendre aucun risque, l’objectif étant évidemment que Nuno Mendes puisse jouer contre le Real Madrid ou le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions à la fin du mois.