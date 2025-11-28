ICONSPORT_278257_0605

PSG : Nuno Mendes, mauvaise nouvelle confirmée

PSG28 nov. , 13:07
parCorentin Facy
0
Dans un communiqué médical publié ce vendredi midi, le Paris Saint-Germain annonce que Nuno Mendes souffre d’une nouvelle blessure à la cuisse.
Sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions contre Tottenham mercredi soir, Nuno Mendes est de nouveau blessé. Dans son communiqué officiel publié ce vendredi, le Paris Saint-Germain confirme que le latéral gauche portugais souffre d’une « blessure minime à la cuisse droite ». Rien de grave à priori pour Nuno Mendes, qui manquera tout de même le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco samedi après-midi. Achraf Hakimi et Désiré Doué, qui « poursuivent leur travail de rééducation individuel », seront également absents en Principauté au même titre que le troisième gardien Renato Marin, lui aussi blessé à la cuisse droite.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0146
OM

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

Ligue des Champions
Ligue des Champions

5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

ICONSPORT_235638_0017
OL

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

ICONSPORT_275963_0111
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Fil Info

16:30
Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe
16:00
5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands
15:30
Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato
14:40
OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme
14:20
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
14:00
Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris
13:40
Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser
13:35
OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

Derniers commentaires

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

70ème au classement UEFA quand même...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading