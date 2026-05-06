PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »

Au micro de Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense joie après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions ce mercredi.

« C'est magnifique. Deux finales… On veut aller chercher la deuxième étoile. On n'a pas des joueurs, on a des guerriers. On a une équipe solide. Le Bayern est une grande équipe, avec de grands joueurs. C'était un magnifique match pour nous. On a écrit l'histoire ici l'année dernière, on veut continuer à écrire encore l'histoire du PSG. C'est notre trêve de gagner une deuxième fois. La star, c'est l'équipe. Tout le monde veut se battre. Ca c'est le football, ça c'est le PSG. C'est magnifique. On a le meilleur coach au monde, les meilleurs supporters. On a seulement entendu nos supporters ce soir. Ce sont les meilleurs » a lancé le président du Paris Saint-Germain, euphorique, qui disputera une seconde finale de Ligue des Champions en l'espace de deux ans. Une progression dont le patron du club de la capitale peut se réjouir, après plus de dix ans d'échec dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.