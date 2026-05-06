PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »

C'était à bout portant ? Je ne pense pas... et toi ? Mdr L'Equipe21... c'est de la merde ! Vous avez tous été corrompus en même temps que le PSG par le Qatar. Vous n'êtes même plus honnêtes envers vous-mêmes.
Après avoir dépensé 500M en un mercato, tu vas nous faire croire que Liverpool est un petit poulet, surtout qu ils ont bénéficié de faits de jeu avantageux au match aller ?
Même sur l equipe21 ils te sortent la règle, mais il y a que toi qui ne les connais pas, qui l ouvre et fait perdre du temps au gens ...
Quelle pirouette, il siffle une faute de Laimer au préalable, avant celle de Mendes ...
Normal... car ça doit être dur pour toi et tes amis supporters du PSG de voir son équipe se qualifier avec la complicité d'un arbitrage corrompu. C'est sûr... ça doit être difficile à vivre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading