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LdC : Le PSG encore en finale !

Ligue des Champions06 mai , 23:01
parMehdi Lunay
12
Demi-finale retour de la Ligue des champions
Allianz Arena
Bayern – PSG 1-1 (aller 4-5)
Buts : Kane (90e+4) pour le Bayern ; Dembélé (3e) pour le PSG
Rapidement devant grâce à Dembélé, le Paris Saint-Germain a muselé le Bayern pour tenir le match nul 1-1. Les Parisiens défieront Arsenal pour un deuxième titre européen de suite.
Après le festival du match aller, ce Bayern-PSG était extrêmement indécis sur le papier. On s'attendait à une entame folle des Allemands mais c'est finalement Paris qui frappait d'entrée. Kvaratskhelia prenait la défense de vitesse et servait Dembélé, lequel fusillait Neuer. La réaction bavaroise était bien plus timide qu'à l'aller. Olise et Diaz étaient bien contenus par la défense parisienne. Seul Musiala mettait en danger Safonov. Le gardien russe avait la main ferme pour bloquer une frappe du jeune meneur de jeu (44e). En face, Neuer n'était pas en reste avec un arrêt décisif sur une tête de Neves (33e).
La principale frayeur parisienne était une main du milieu portugais dans sa propre surface mais aucun penalty n'était sifflé. Après le repos, les meilleures occasions étaient finalement parisiennes. Neuer était solide avec plusieurs parades devant Doué notamment. Trop imprécis techniquement, le Bayern se cassait les dents sur la solide défense du PSG. Harry Kane trouvait la faille d'une frappe puissante à quelques secondes du terme mais il était trop tard pour la qualification.
Avec ce nul, le PSG valide sa place en finale à Budapest le 30 mai prochain. Un exploit rare au niveau européen tout comme celui de conserver la Coupe aux grandes oreilles. Arsenal sera le dernier obstacle pour empêcher les Parisiens de rejoindre le Milan AC de Sacchi (1989-1990) et le Real de Zidane (2016-2017-2018).
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG encore en finale !

Allez PANAME on va réussir le 2 ème !!!😍😍😍😍😍

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

On a l'impression qu'il a l'air plutôt de lever le bras pour se protéger le visage de peur de se prendre le ballon en pleine tronche.

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

La décision de ne pas donner de penalty relève pourtant d'une logique élémentaire. Ce que bcp oublient, c'est que quand on se pose la question de savoir si une main involontaire est et pardonnable ou pas, c'est pour éviter que des joueurs jouent avec les règles pour contrer des tirs ou des passes adverses en positionnant leurs bras de telle sorte qu'ils risquent de toucher le ballon avec leur main sans que ça paraisse volontaire. A partir du moment où le ballon qui touche la main a été tiré par un coéquipier, il n'y a aucune raison de suspecter une telle manoeuvre. Donc peu importe que le bras soit décollé du corps ou pas. Oui, le bras de JN était totalement décollé, mais il n'est pas suspect d'avoir cherché à intercepter le tir de Vitinha.

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Et bah sans toi le PSG est génial ! J'ai vu mon 1er match au parc avec Bats dans les buts, j'ai vécu les années 90 de gala puis les années 2000 de galère et je savoure comme jamais en ce moment.

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Les règles commencent à être balancées sur les réseaux et c'est pas un péno cette action.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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