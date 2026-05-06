LdC : Le PSG encore en finale !

Demi-finale retour de la Ligue des champions

Allianz Arena

Buts : Kane (90e+4) pour le Bayern ; Dembélé (3e) pour le PSG

Rapidement devant grâce à Dembélé, le Paris Saint-Germain a muselé le Bayern pour tenir le match nul 1-1. Les Parisiens défieront Arsenal pour un deuxième titre européen de suite.

Après le festival du match aller, ce Bayern-PSG était extrêmement indécis sur le papier. On s'attendait à une entame folle des Allemands mais c'est finalement Paris qui frappait d'entrée. Kvaratskhelia prenait la défense de vitesse et servait Dembélé, lequel fusillait Neuer. La réaction bavaroise était bien plus timide qu'à l'aller. Olise et Diaz étaient bien contenus par la défense parisienne. Seul Musiala mettait en danger Safonov. Le gardien russe avait la main ferme pour bloquer une frappe du jeune meneur de jeu (44e). En face, Neuer n'était pas en reste avec un arrêt décisif sur une tête de Neves (33e).

La principale frayeur parisienne était une main du milieu portugais dans sa propre surface mais aucun penalty n'était sifflé . Après le repos, les meilleures occasions étaient finalement parisiennes. Neuer était solide avec plusieurs parades devant Doué notamment. Trop imprécis techniquement, le Bayern se cassait les dents sur la solide défense du PSG. Harry Kane trouvait la faille d'une frappe puissante à quelques secondes du terme mais il était trop tard pour la qualification.

Avec ce nul, le PSG valide sa place en finale à Budapest le 30 mai prochain. Un exploit rare au niveau européen tout comme celui de conserver la Coupe aux grandes oreilles. Arsenal sera le dernier obstacle pour empêcher les Parisiens de rejoindre le Milan AC de Sacchi (1989-1990) et le Real de Zidane (2016-2017-2018).