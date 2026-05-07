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PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing

PSG07 mai , 20:00
parAlexis Rose
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Ce jeudi soir, au lendemain de la brillante qualification de son Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi sera à Strasbourg pour supporter le Racing lors de sa demi-finale de Conférence League face au Rayo Vallecano.
Que peut bien faire un président de club au lendemain d’une qualification en finale de la Ligue des Champions ? Si certains pourraient encore célébrer un fait historique, Nasser Al-Khelaïfi, lui, préfère supporter l’autre club français encore en lice en Coupes d’Europe. En effet, ce jeudi soir, le président du PSG sera dans les tribunes du Stade de La Meinau pour soutenir le Racing dans sa demi-finale retour de Conférence League.
C’est en tout cas ce qu’annonce Karl Olive. « Ne cherchez pas le président Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi soir à Poissy, ni à Paris, ni même au Parc des Princes… Direction le Stade de la Meinau à Strasbourg pour encourager les Strasbourgeois lors de cette demi-finale retour face au Rayo Vallecano. Et franchement… c’est très élégant ! », a expliqué le député français sur son compte X.
Souvent accusé de ne penser qu’aux intérêts du PSG, Nasser Al-Khelaïfi prouve avec cet acte qu’il soutient à fond le football français, alors que le RCSA peut rejoindre le PSG dans la case des finalistes européens de la saison. En cette période de crise, notamment à cause des droits TV, cette apparition du président du club de la capitale sera saluée par tous les suiveurs de la Ligue 1. Et sachant qu’Al-Khelaïfi semble porter bonheur, peut-être que grâce à lui, le Racing va renverser le Rayo Vallecano, une semaine après sa défaite 0-1 en Espagne. Quoi qu’il en soit, la présence d’Al-Khelaïfi lors d’un match d’un autre club français que le PSG est un évènement pas si anodin.

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Toujours pas cicatrisé toi?? Tu dois avoir l oignon en compote depuis toutes ces années ^^

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Perso vue que greenwood va partir cest le seul joueur offensif potable quil nous reste selon moi.. Parceque aubameyang traore et meme gouiri..franchement si on continu avec ca... j'espère vraiment qu'on va garder paixao le seul joueur a qui je trouve du talent devant

Indice UEFA : Le PSG en finale, l’Italie tremble

@Sergio (AKA Kasper le fantôme qui parle mais n'assume pas) Tu as débarqué vers 1h00 du matin, à une heure où les honnêtes gens dorment pour la plupart. On te connait. Tu te cachais parce que comme d'habitude, tu avais bcp ouvert ta bouche avant le match, et tenu des propos que tu ne pouvais pas assumer ensuite, même avec la mauvaise foi qui te caractérise.

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Pour détruire un groupe c'est effectivement l'arme offensive idéal ^^

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Ni fournier ni galtier , une fois que t'as pompé la BSN que t'as fais des courbettes au capo etc etc t'as juste le droit d'aller te faire cuire un œuf

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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