PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing

Ce jeudi soir, au lendemain de la brillante qualification de son Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi sera à Strasbourg pour supporter le Racing lors de sa demi-finale de Conférence League face au Rayo Vallecano.

Que peut bien faire un président de club au lendemain d’une qualification en finale de la Ligue des Champions ? Si certains pourraient encore célébrer un fait historique, Nasser Al-Khelaïfi, lui, préfère supporter l’autre club français encore en lice en Coupes d’Europe. En effet, ce jeudi soir, le président du PSG sera dans les tribunes du Stade de La Meinau pour soutenir le Racing dans sa demi-finale retour de Conférence League.

C’est en tout cas ce qu’annonce Karl Olive. « Ne cherchez pas le président Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi soir à Poissy, ni à Paris, ni même au Parc des Princes… Direction le Stade de la Meinau à Strasbourg pour encourager les Strasbourgeois lors de cette demi-finale retour face au Rayo Vallecano. Et franchement… c’est très élégant ! », a expliqué le député français sur son compte X.