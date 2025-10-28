PSG : Mbaye confie sa carrière à Mbappé, ciao Paris ?

Surprise au PSG avec la décision d’Ibrahim Mbaye de confier ses intérêts aux équipes de Kylian Mbappé. De quoi remettre l’avenir du Titi parisien en question à moyen terme ?

Ce n’est une surprise pour personne, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne se sont pas vraiment quittés en bons termes . Depuis son départ du club de la capitale à l’été 2024, l’attaquant français a entamé une procédure aux Prud’homme pour récupérer 55 millions d’euros. De quoi glacer les relations entre le PSG et le meilleur buteur de son histoire. L’information de Loïc Tanzi concernant Ibrahim Mbaye risque donc de ne pas plaire à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi.

Et pour cause, le journaliste de L’Equipe nous apprend via son compte X que le jeune attaquant parisien de 19 ans a changé de représentant et pourrait travailler très prochainement… avec la famille de l’attaquant du Real Madrid. « Ibrahim Mbaye a décidé de changer de représentants et pourrait travailler dans les prochaines semaines avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, pour poursuivre la gestion de ses intérêts » a publié le journaliste de L’Equipe. Une information qui n’est évidemment pas à prendre à la légère alors que les relations sont polaires entre le clan Mbappé et le PSG.

I. Mbaye France • Âge 17 • Attaquant Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ibrahim Mbaye est lui sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027, une échéance très courte et on peut légitimement penser que les négociations pour une éventuelle prolongation ne seront pas facilitées par le changement d’agent du natif de Trappes. Chez les supporters parisiens, on ne voit en tout cas pas cette collaboration d’un très bon oeil. « Bon bah il va partir alors », « Mauvaise nouvelle », Le pauvre », « Il va quitter le PSG », Ils veulent nous polluer à tout prix ces gens là. Cela relève de la folie à ce stade, ils veulent absolument être collés à nous. Et Mbaye je comprend pas pourquoi il fait ça, pour mieux négocier son futur contrat ? » ou encore « Bonne continuation à lui, ciao cet hiver » peut-on lire sur X, où les supporters parisiens n’envisagent plus vraiment l’avenir avec Ibrahim Mbaye si ce rapprochement entre le joueur de 19 ans et le clan Mbappé venait à se confirmer.