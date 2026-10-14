PSG : Luis Enrique persiste, Chevalier surclasse Donnarumma

PSG : Luis Enrique persiste, Chevalier surclasse Donnarumma

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parEric Bethsy
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Avant ses retrouvailles avec Gianluigi Donnarumma ce mercredi, Luis Enrique n’a exprimé aucun regret. L’entraîneur du Paris Saint-Germain assume l’éviction du gardien de Manchester City au profit de Lucas Chevalier, désormais remplaçant dans la capitale française.
Au moment de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma doit se remémorer quelques souvenirs. Le gardien de Manchester City se rappelle forcément ses exploits qui ont largement contribué au premier sacre européen de l’histoire du club francilien. Ses performances héroïques n’avaient pourtant pas empêché Luis Enrique de le pousser vers la sortie quelques mois plus tard. Même si l’on évoquait un désaccord dans les discussions pour sa prolongation de contrat, le gardien italien avait surtout été victime du choix de l’entraîneur parisien.

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A ses yeux, Gianluigi Donnarumma ne correspondait plus à son plan de jeu, d’où le recrutement de Lucas Chevalier pour l’inciter à prendre la porte. La suite n’a pas forcément donné raison à Luis Enrique dans la mesure où le Français a perdu sa place de titulaire. L’ancien Lillois n’est plus que la doublure de Matvey Safonov et reste dans l’ombre aux côtés du troisième portier Alessandro Longoni. Pas de quoi nourrir des regrets chez Luis Enrique qui assume l’éviction de son indésirable.
« Le meilleur gardien ? Non, le gardien numéro 1 en ce moment, ce sont les trois gardiens du Paris Saint-Germain, a souri le coach du double champion d’Europe. Mais j'aime beaucoup Gigio Donnarumma. J'ai eu la chance de le connaître et pour moi, ça a été très difficile le moment où l'on a décidé ce qu'on a décidé. Mais c'est la vie, je suis content. Je peux le voir au même niveau qu'il avait à Paris. C'est une personne merveilleuse et j'adore voir Gigio Donnarumma profiter de son travail à Manchester. » Nul doute que l'international italien sera déterminé à briller face aux Parisiens.

Champions League

14 octobre 2026 à 21:00
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ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

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@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

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Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

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