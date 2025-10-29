PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Au Paris Saint-Germain, un homme fait l’unanimité, Luis Enrique. Véritable révolutionnaire au sein du club de la capitale, l'entraîneur espagnol fascine par ses principes de vie et son impact au sein du club de la capitale. Ce mercredi, le Parisien dresse un portrait de l’ancien barcelonais.

L’homme providentiel du Paris Saint-Germain est sur le banc tous les week-ends. Luis Enrique a amené le club de la capitale tout en haut l’an passé en glanant la tant attendue Ligue des champions. L'entraîneur espagnol s’est démarqué par ses méthodes et son approche tactique marquée par la polyvalence. Tous les joueurs au sein de son effectif ne sont pas cantonnés à un poste. Une adaptabilité au cœur des préoccupations de l'entraîneur espagnol.

L’adaptabilité, maître mot de Luis Enrique

Ce mercredi le journal Le Parisien dresse un portrait du technicien du club de la capitale. Au cœur de sa préparation, l’adaptabilité est un leitmotiv. En tant que joueur, l’Espagnol acceptait de jouer à tous les postes dans le but de jouer régulièrement. Le Parisien rappelle que lors de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique avait expliqué dans un live Twitch une de ses recettes. « Faites jouer tous les gamins à différentes places, même gardien de but. Faites-les tourner, changez-les constamment pour qu’ils se rendent compte du travail que fait leur copain. Ça éveillera leur curiosité et, surtout, ça leur apprendra l’humilité, » avait-il expliqué à l’époque. L’Espagnol reste fidèle à ses principes encore aujourd’hui du côté du Paris Saint-Germain.

Une méthode qui permet de forger un groupe et de maintenir un équilibre important. Une polyvalence qui permet à l’effectif parisien de compenser les absences notamment sur ce début de saison. En conférence de presse, le technicien espagnol l’a une nouvelle fois exprimé. « Après avoir été entraîneur de haut niveau sur ces 15 dernières années, je pense que la polyvalence des joueurs, c’est très important et nous pouvons le voir au fil des années, notamment avec les blessures, » rappelle-t-il. Désormais, le Paris Saint-Germain est à l’image de son entraîneur, un véritable caméléon.