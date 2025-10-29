PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES
Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..
Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.
Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣
Non non a toi ma petite Kenny RIRES
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
🚨 𝗩𝗜𝗧𝗜𝗡𝗛𝗔 𝗦𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 ! 🇵🇹 🫂 🇪🇸 🗣️ "Luis Enrique ? 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝘂 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗮 𝘃𝗶𝗲 𝗶𝗰𝗶, 𝗮𝘂 𝗣𝗦𝗚. Il m’a amené