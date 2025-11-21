ICONSPORT_276732_0405

PSG : Luis Enrique avoue avoir copié l’OL

PSG21 nov. , 17:00
parGuillaume Conte
2
Luis Enrique s'est montré très bavard en conférence de presse, évoquant volontiers quelques aspects de jeu particuliers. Dont un que lu a inspiré l'Olympique Lyonnais.
Après la trêve internationale qui a pu paraître interminable pour les suiveurs des clubs français, Luis Enrique a donné une longue conférence de presse pour évoquer le match face au Havre de ce samedi. La réception du club normand permet de remettre doucement la pression pour des joueurs du PSG très sollicités avec les matchs de leurs sélections. L’idée sera de bien négocier ce match pour s’assurer de garder la première place du classement.
Même s’il a beaucoup de joueurs ménagés ou blessés, Luis Enrique ne compte pas sa façon de jouer. En mettant d’entrée de jeu un gros pressing en place. C’est la clé du PSG et cela se voit dès le coup d’envoi. Paris n’hésite plus à taper loin en touche pour donner le ballon à son adversaire, mais dans une zone inconfortable. L’entraineur espagnol avoue qu’il s’est inspiré de ce que réalise parfois l’OL de Paulo Fonseca dans cette optique.

Luis Enrique va encore changer de tactique

« Il n’y a rien de particulier à ce sujet parce que si je dis directement pourquoi nous faisons ça, tout le monde va le savoir. Ce sont différentes manières de jouer le premier ballon que t’as. Il y a aussi une identité selon notre manière de jouer, en mettant la pression. En même temps, il y a des moments pendant les matchs où tu encaisses un but et tu dois savoir gérer cela. La première fois que j’avais vu ça, c’était chez l’Olympique Lyonnais et on a copié cela, mais c’est normal. On va changer cela parce que les adversaires s’adaptent. Si on pense qu’on peut mieux faire on changera cela, mais c’est l’évolution normale d’une équipe de haut niveau », a livré Luis Enrique, qui ne veut pas être cantonné dans une seule façon de faire les choses et évoluer en permanence.
Comme c’est le cas sur les coups de pied arrêtés, où le PSG marque beaucoup alors que ce n’est pas forcément l’équipe la plus impressionnante sur le plan physique.

Ligue 1

22 novembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Le Havre
2
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

