PSG : Luis Enrique avoue avoir copié l’OL

Luis Enrique s'est montré très bavard en conférence de presse, évoquant volontiers quelques aspects de jeu particuliers. Dont un que lu a inspiré l'Olympique Lyonnais.

Après la trêve internationale qui a pu paraître interminable pour les suiveurs des clubs français, Luis Enrique a donné une longue conférence de presse pour évoquer le match face au Havre de ce samedi. La réception du club normand permet de remettre doucement la pression pour des joueurs du PSG très sollicités avec les matchs de leurs sélections. L’idée sera de bien négocier ce match pour s’assurer de garder la première place du classement.

Même s’il a beaucoup de joueurs ménagés ou blessés, Luis Enrique ne compte pas sa façon de jouer. En mettant d’entrée de jeu un gros pressing en place. C’est la clé du PSG et cela se voit dès le coup d’envoi. Paris n’hésite plus à taper loin en touche pour donner le ballon à son adversaire, mais dans une zone inconfortable. L’entraineur espagnol avoue qu’il s’est inspiré de ce que réalise parfois l’OL de Paulo Fonseca dans cette optique.

Luis Enrique va encore changer de tactique

« Il n’y a rien de particulier à ce sujet parce que si je dis directement pourquoi nous faisons ça, tout le monde va le savoir. Ce sont différentes manières de jouer le premier ballon que t’as. Il y a aussi une identité selon notre manière de jouer, en mettant la pression. En même temps, il y a des moments pendant les matchs où tu encaisses un but et tu dois savoir gérer cela. La première fois que j’avais vu ça, c’était chez l’Olympique Lyonnais et on a copié cela, mais c’est normal. On va changer cela parce que les adversaires s’adaptent. Si on pense qu’on peut mieux faire on changera cela, mais c’est l’évolution normale d’une équipe de haut niveau », a livré Luis Enrique, qui ne veut pas être cantonné dans une seule façon de faire les choses et évoluer en permanence.

Comme c’est le cas sur les coups de pied arrêtés, où le PSG marque beaucoup alors que ce n’est pas forcément l’équipe la plus impressionnante sur le plan physique.