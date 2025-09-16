PSG : Luis Enrique annonce un deuxième sacre rapide en C1

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain soulevait la première Ligue des champions de son histoire. Pour Luis Enrique, le plus dur a été fait, alors que l'entraineur parisien affirme que remporter les prochaines sera plus facile.

Faut-il uniquement un déblocage pour lancer une série ? C'est ce que semble penser, en substance, Luis Enrique. Arrivé en juillet 2023 pour permettre au Paris Saint-Germain d'enfin ressembler à une équipe et non à un alignement de stars, le technicien espagnol a rapidement réussi son pari. La saison 2024-2025 restera dans les annales du football français comme étant celle de l'ultra-domination parisienne sur la Ligue 1 et sur l'Europe, conclue par une victoire 5-0 en finale de la Ligue des champions. Maintenant que la Coupe aux grandes oreilles a pris sa place dans l'armoire à trophées du club de la capitale, il ne sera pas bien difficile d'en remporter d'autres, selon l'entraineur du PSG.

« Pour moi, c'est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième » - Luis Enrique

Luis Enrique l'affirme, remporter la 2e LDC sera plus simple

« Est-ce qu'il y a eu un déclic grâce au premier sacre en Ligue des champions ? Le premier titre est toujours difficile parce que les joueurs ne pensent pas qu'ils sont capables de le gagner. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu'ils savent qu'ils en sont capables. Pour moi, c'est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième », a assuré Luis Enrique en conférence de presse. En d'autres termes, le plus dur a été fait et remporter une nouvelle Ligue des champions, pour faire passer définitivement le Paris Saint-Germain dans une autre dimension, sera bien plus facile que de gagner la première.

Champions League 17 septembre 2025 à 21:00 Paris Saint Germain 21:00 Atalanta

Reste à voir si l'ancien entraineur du Barça parviendra à assumer par des actes ses dernières paroles. Et la réponse ne se fera pas tarder puisque le PSG remet déjà son titre en jeu avec la réception de l'Atalanta ce mercredi 17 septembre.