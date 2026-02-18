Rashford au Barça, Manchester United s'est fait avoir

Prêté par Manchester United l’été dernier, Marcus Rashford se refait une santé au FC Barcelone. Sa forme retrouvée irrite les Mancuniens qui regrettent amèrement l’option d’achat négociée avec les Blaugrana.

Pas certain de conserver son poste après les élections présidentielles du FC Barcelone , Deco pourra toujours citer le nom de Marcus Rashford pour vanter son travail. L’été dernier, le directeur sportif du Barça avait négocié un deal très avantageux avec Manchester United. L’attaquant polyvalent était arrivé dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat à 30 millions d’euros.

MU ne négociera pas

Le montant pouvait sembler à peu près cohérent au moment du deal étant donné que l’international anglais traversait une période compliquée. Sauf que Marcus Rashford, sans forcément intégrer l’équipe type d’Hansi Flick, retrouve un bon niveau avec les Blaugrana. Le Mancunien amène sa verticalité et surtout son efficacité, lui qui totalise 10 buts et 13 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues.

Sans surprise, le club catalan pense sérieusement à le conserver la saison prochaine. Mais en raison de ses problèmes financiers, le FC Barcelone aimerait négocier l’option d’achat à la baisse. Une réduction n’est pourtant pas d’actualité du côté anglais. Manchester United n’a pas l’intention d’accepter le moindre effort sur ce dossier. Et pour cause, le Daily Mirror affirme que les dirigeants mancuniens sont plutôt frustrés par l’accord passé avec le Barça l’été dernier.

Les Red Devils considèrent que le prix n’est pas suffisamment élevé et que la valeur de Marcus Rashford a presque doublé pour atteindre les 57 millions d’euros. Le cador de Premier League s’appuie notamment sur la popularité de son joueur déjà convoité par d’autres écuries pour cet été. Autant dire que Manchester United ne serait pas mécontent de récupérer l’indésirable de son ancien manager Ruben Amorim, soit pour réaliser une vente supérieure, soit pour conserver l’attaquant qui entre dans les plans de l’actuel coach Michael Carrick.