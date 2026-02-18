Marcus Rashford

Rashford au Barça, Manchester United s'est fait avoir

Liga18 févr. , 21:30
parEric Bethsy
0
Prêté par Manchester United l’été dernier, Marcus Rashford se refait une santé au FC Barcelone. Sa forme retrouvée irrite les Mancuniens qui regrettent amèrement l’option d’achat négociée avec les Blaugrana.
Pas certain de conserver son poste après les élections présidentielles du FC Barcelone, Deco pourra toujours citer le nom de Marcus Rashford pour vanter son travail. L’été dernier, le directeur sportif du Barça avait négocié un deal très avantageux avec Manchester United. L’attaquant polyvalent était arrivé dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat à 30 millions d’euros.

MU ne négociera pas

Le montant pouvait sembler à peu près cohérent au moment du deal étant donné que l’international anglais traversait une période compliquée. Sauf que Marcus Rashford, sans forcément intégrer l’équipe type d’Hansi Flick, retrouve un bon niveau avec les Blaugrana. Le Mancunien amène sa verticalité et surtout son efficacité, lui qui totalise 10 buts et 13 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues.
Sans surprise, le club catalan pense sérieusement à le conserver la saison prochaine. Mais en raison de ses problèmes financiers, le FC Barcelone aimerait négocier l’option d’achat à la baisse. Une réduction n’est pourtant pas d’actualité du côté anglais. Manchester United n’a pas l’intention d’accepter le moindre effort sur ce dossier. Et pour cause, le Daily Mirror affirme que les dirigeants mancuniens sont plutôt frustrés par l’accord passé avec le Barça l’été dernier.
Les Red Devils considèrent que le prix n’est pas suffisamment élevé et que la valeur de Marcus Rashford a presque doublé pour atteindre les 57 millions d’euros. Le cador de Premier League s’appuie notamment sur la popularité de son joueur déjà convoité par d’autres écuries pour cet été. Autant dire que Manchester United ne serait pas mécontent de récupérer l’indésirable de son ancien manager Ruben Amorim, soit pour réaliser une vente supérieure, soit pour conserver l’attaquant qui entre dans les plans de l’actuel coach Michael Carrick.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs21
Buts4
Passes décisives7
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0224 (1)
OM

OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt

ICONSPORT_312883_0122
PSG

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

ICONSPORT_270916_0321
Ligue des Champions

Racisme caché à Benfica, un ex-dirigeant balance

Fil Info

18 févr. , 22:00
OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt
18 févr. , 21:39
PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs
18 févr. , 21:00
Racisme caché à Benfica, un ex-dirigeant balance
18 févr. , 20:44
LdC fém. : Le Real brise le rêve du Paris FC
18 févr. , 20:39
LdC : Jeu, set et match, Newcastle fonce en 8e
18 févr. , 20:39
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 20:30
PSG : Luis Enrique accepte ce transfert explosif à 75 ME
18 févr. , 20:00
Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

Derniers commentaires

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

La métaphore de l'agression sexuelle ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Les agressions sexuelles sont des actes primaires, et l'inversion accusatoire est un mécanisme de défense hypocrite de la part d'un agresseur n'assumant pas ses intentions. Là, la remarque de Majin suggère un mécanisme bcp moins primaire derrière les agressions envers Vinicius. S'il s'agissait d'actes au premier degré, tous les joueurs noirs seraient à peu près équitablement ciblés. Ca ne veut pas dire que Vinicius soit coupable de ces agressions, juste que les motivations des agresseurs sont plus complexes qu'on ne le penserait avec une approche au premier degré.

Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

Avec Benatia, l'OM va devenir l'Olympique du Maroc : pas rigolot!!!

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Avec Benatia Président, l'OM va devenir l'Olympique du Maghreb !!! et ça a commencé ...

Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

Turpin, Letexier et d'autres ^^.

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Oui a son retour de stage a la trêve hivernal quil avait passé avec ancelotti au real ;) La saison d'après, fournier la réinstaller apres quelques match et un debut de saison complique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading