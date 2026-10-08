PSG : Luis Enrique a tranché, c’est fini pour Zabarnyi

PSG : Luis Enrique a tranché, c’est fini pour Zabarnyi

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG ne croit plus en Illya Zabarnyi et va le vendre au mois de janvier après 18 mois décevants. Luis Campos a déjà une idée pour le remplacer cet hiver.
Acheté à prix d’or au mercato estival 2025 après de très longues négociations avec Bournemouth, Illya Zabarnyi n’a jamais trouvé sa place au PSG, en raison de performances décevantes. Après une première saison ratée, l’Ukrainien avait vu Luis Enrique, qui adore le joueur, lui maintenir sa confiance. Mais ses performances sur les premiers mois de compétition en 2026-2027 ont achevé les espoirs de l’entraineur du PSG de voir le défenseur central prendre son envol. Toujours aussi peu rassurant, Zabarnyi dispute probablement ses dernières semaines au Paris.

Zabarnyi, direction la Premier League ?

Sauf s’il venait à se réveiller brutalement, son départ au mercato hivernal est désormais largement envisagé. Déçu par son rendement, Luis Enrique a besoin d’un défenseur central pour faire souffler Willian Pacho et Marquinhos, et l’Ukrainien ne parvient pas à remplir ce rôle. Et comme Lucas Hernandez n’est pas beaucoup plus rassurant comme remplaçant dans la charnière, le PSG va recruter à ce poste en janvier, révèle le compte X PSGInside-Actus, toujours bien informé sur les coulisses du club de la capitale.
L’ancien de Bournemouth a toujours la cote en Premier League, et les clubs anglais savent bien qu’ils vont pouvoir récupérer un joueur pour bien moins que les 70 millions d’euros payés par le PSG. Et surtout, l’Ukrainien avait su s’imposer en Angleterre, et il n’y aura donc pas de problème d’adaptation cet hiver.
Pour compenser ce départ désormais très probable, Paris rêve de Marc Pubill, champion du monde avec l’Espagne, et capable de jouer dans l’axe comme au poste d’arrière droit où il pourrait permettre à Achraf Hakimi de souffler. Il va donc y avoir du changement au PSG cet hiver, notamment dans une défense centrale qui est plus en souffrance que par le passé sur ces dernières semaines.
I. Zabarnyi

I. Zabarnyi

UkraineUkraine Âge 24 Défenseur

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