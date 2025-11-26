PSG : Barcelone fait une offre géante à Luis Enrique

La crise couve à Barcelone après la gifle infligée par Chelsea (3-0), à tel point que l’avenir de Hansi Flick ne tient plus qu’à un fil selon la presse espagnole. Le nom de Luis Enrique est évoqué pour remplacer l’Allemand.

Deuxième de Liga derrière le Real Madrid, le FC Barcelone apparaît aussi en difficulté en Ligue des Champions. La qualification des Catalans n’est pas remise en cause mais mardi soir, l’équipe d’Hansi Flick a pris une véritable gifle sur la pelouse de Chelsea (3-0). Une lourde défaite qui fragilise automatiquement l’entraîneur allemand. Un an et demi après son arrivée, l’ex-sélectionneur de la Nationalmannschaft ne fait plus totalement l’unanimité. A tel point qu’au sein du board barcelonais, certains estiment qu’un changement en fin de saison est nécessaire.

Pour lui succéder, un nom est déjà évoqué par Don Balon… celui de Luis Enrique. En juin prochain, le technicien catalan aura bouclé sa troisième saison complète dans la capitale française, et son bilan est fabuleux. Une Ligue des Champions et deux titres de champion de France pour le moment, en attendant de savoir ce que la saison 2025-2026 va réserver au PSG. Sous contrat avec les Bleu et Rouge jusqu’en 2030, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne se voit pas quitter Paris.

Un appel du Barça ne le laisserait toutefois pas insensible. D’autant que selon les échos obtenus par le média spécialisé, Luis Enrique a déjà échangé avec certains dirigeants du club catalan. L’occasion pour l’entraîneur parisien de poser quelques exigences sur la table avant de poursuivre d’éventuelles discussions. Luis Enrique aurait notamment fait savoir à ses interlocuteurs qu’un profond remaniement de l’effectif était nécessaire, avec au moins trois ou quatre départs de joueurs actuellement considérés comme majeurs et autant d’arrivées pour les compenser.

Le Barça accepte les conditions de Luis Enrique

Une requête acceptée par le Barça, prêt à tout pour convaincre Luis Enrique de revenir en Catalogne. Une menace encore floue et lointaine pour le Paris Saint-Germain tant que Hansi Flick est en poste. Mais si les mauvais résultats du Barça venaient à se multiplier et que l’Allemand venait à être menacé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se méfier de leur pire ennemi sur la scène européenne. Car s’il y a un bien un club qui peut convaincre Luis Enrique de tout plaquer, c’est indiscutablement le Barça.