ICONSPORT_277886_0298

PSG : Barcelone fait une offre géante à Luis Enrique

PSG26 nov. , 17:40
parCorentin Facy
2
La crise couve à Barcelone après la gifle infligée par Chelsea (3-0), à tel point que l’avenir de Hansi Flick ne tient plus qu’à un fil selon la presse espagnole. Le nom de Luis Enrique est évoqué pour remplacer l’Allemand.
Deuxième de Liga derrière le Real Madrid, le FC Barcelone apparaît aussi en difficulté en Ligue des Champions. La qualification des Catalans n’est pas remise en cause mais mardi soir, l’équipe d’Hansi Flick a pris une véritable gifle sur la pelouse de Chelsea (3-0). Une lourde défaite qui fragilise automatiquement l’entraîneur allemand. Un an et demi après son arrivée, l’ex-sélectionneur de la Nationalmannschaft ne fait plus totalement l’unanimité. A tel point qu’au sein du board barcelonais, certains estiment qu’un changement en fin de saison est nécessaire.
Pour lui succéder, un nom est déjà évoqué par Don Balon… celui de Luis Enrique. En juin prochain, le technicien catalan aura bouclé sa troisième saison complète dans la capitale française, et son bilan est fabuleux. Une Ligue des Champions et deux titres de champion de France pour le moment, en attendant de savoir ce que la saison 2025-2026 va réserver au PSG. Sous contrat avec les Bleu et Rouge jusqu’en 2030, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne se voit pas quitter Paris.
Un appel du Barça ne le laisserait toutefois pas insensible. D’autant que selon les échos obtenus par le média spécialisé, Luis Enrique a déjà échangé avec certains dirigeants du club catalan. L’occasion pour l’entraîneur parisien de poser quelques exigences sur la table avant de poursuivre d’éventuelles discussions. Luis Enrique aurait notamment fait savoir à ses interlocuteurs qu’un profond remaniement de l’effectif était nécessaire, avec au moins trois ou quatre départs de joueurs actuellement considérés comme majeurs et autant d’arrivées pour les compenser.

Le Barça accepte les conditions de Luis Enrique

Une requête acceptée par le Barça, prêt à tout pour convaincre Luis Enrique de revenir en Catalogne. Une menace encore floue et lointaine pour le Paris Saint-Germain tant que Hansi Flick est en poste. Mais si les mauvais résultats du Barça venaient à se multiplier et que l’Allemand venait à être menacé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se méfier de leur pire ennemi sur la scène européenne. Car s’il y a un bien un club qui peut convaincre Luis Enrique de tout plaquer, c’est indiscutablement le Barça.
2
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278253_0055
Ligue des Champions

LdC : Monaco repris sur le gong à Pafos

ICONSPORT_276723_0007
OM

Kanté trop cher, l'OM fonce sur Manu Koné

ICONSPORT_271878_0009
PSG

Le PSG prêt à bondir sur Marcus Rashford

Fil Info

20:43
LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée
20:42
LdC : Monaco repris sur le gong à Pafos
20:30
Kanté trop cher, l'OM fonce sur Manu Koné
20:00
Le PSG prêt à bondir sur Marcus Rashford
19:56
Arsenal - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:53
PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)
19:30
L’OL sans coach contre Nantes ?
19:04
TV : PSG - Tottenham, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
19:00
PSG : Abonnés au banc, ces deux joueurs claquent la portent

Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading