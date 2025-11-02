PSG : Luis Campos dévoile ses secrets inavouables

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouveau choc en coupe d’Europe la semaine prochaine avec le face à face contre le Bayern Munich. Pour l'occasion, Luis Campos s’est exprimé au micro de Téléfoot sur sa méthode et sa manière de cibler les joueurs parfaits pour l’équipe de Luis Enrique.

L’inquiétude est de nouveau de mise du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a perdu Désiré Doué ce mercredi en Ligue 1 du côté de Lorient. Ce dimanche, c’est Ousmane Dembélé qui inquiète le staff de Luis Enrique. Le Ballon d’Or 2025 s’est plaint d’une douleur aux ischios après le match contre Nice ce samedi. Luis Enrique devra donc à nouveau bricoler sa ligne offensive ce mardi en Ligue des champions. Mais le technicien espagnol a de la ressource grâce notamment au bon travail de Luis Campos.

Luis Campos veut des joueurs intelligents

Le conseiller sportif du club de la capitale s’est exprimé sur sa méthode de travail ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Le Portugais souhaite des joueurs avec des caractéristiques bien précises. « Dès le premier jour, j’ai parlé avec le président et on a toujours pensé à construire un projet non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Notre idée, c’est de trouver des jeunes talents capables de savoir jouer avec les autres. C’est important d’avoir des joueurs intelligents. On ne cherche pas le joueur qui court vite, qui met de l’intensité ou qui est très bon techniquement. On cherche aussi et surtout à avoir des joueurs qui collectivement sont très forts, mais également de savoir gérer la pression d’un club comme le Paris Saint-Germain », explique-t-il notamment. La chimie entre Campos et Luis Enrique n’est plus à prouver aujourd’hui. Les deux hommes ont su amener le club de la capitale à son objectif ultime, celui de remporter la Coupe aux grandes oreilles.