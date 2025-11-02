PSG : Luis Campos dévoile ses secrets inavouables

tu as vu , ils s'entendent maintenant OM et PSG on est sixième les gars faut pas fouéter !
L OM a 10 ils ont gagné a Auxerre
Rouge logique. C'est fou comme ils peuvent être bon dans un sens, et mauvais dans l'autre pour siffler !
Je lui ai mis ceci pr qu'il se la ferme ^^
T’es pas encore banni petite sal*pe??
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
« Dès mon arrivée, j’ai parlé avec le président. Nous avons pensé à construire un projet sur le court, moyen et long terme. » Luis Campos, conseiller sportif de QSI, présente la politique sportive mise en place par le Paris Saint-Germain. @BastienAL