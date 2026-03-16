PSG : Luis Campos a déjà rendez avec Akliouche

Le PSG souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs lors du prochain marché des transferts, et Maghnes Akliouche est toujours considéré comme l'une des priorités du club de la capitale. L'AS Monaco sait à quoi s'en tenir.

Le Paris Saint-Germain est tombé deux fois contre la même équipe cette saison en Ligue 1 , et c'est un événement rarissime pour l'équipe de Luis Enrique. Cette équipe, c'est évidemment l'AS Monaco, qui s'est imposée la semaine passée au Parc des Princes , mais qui en plus a bien failli éliminer le PSG lors des barrages en Ligue des champions. Et au sein du onze de la Principauté, il y a un joueur dont le nom a plusieurs fois été associé à Paris, c'est évidemment Maghnes Akliouche. L'attaquant international français de 24 ans plaît énormément à Luis Enrique, et ce dernier a donc demandé à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi de faire ce qu'il fallait afin de trouver une solution avec l'AS Monaco. Et ce lundi, Ekrem Konur, spécialiste du mercato , confirme que si les discussions avaient été mises en stand-by, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge concernant Akliouche.

Pour le journaliste de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain est toujours très chaud dans le dossier Maghnes Akliouche, et dès la fin de saison, les dirigeants franciliens ont bien l'intention d'entamer les négociations avec leurs homologues monégasques. Cependant, ce dossier ne sera pas simple à mener à son terme, car l'AS Monaco va se montrer très gourmande concernant un joueur que le PSG n'est pas le seul à suivre de très près. Lié contractuellement avec le club de la Principauté jusqu'en 2028, après une dernière prolongation signée en 2024, Maghnes Akliouche a une valeur pour l'instant estimée à 45 millions d'euros. Mais on le sait, dès que le Paris SG est cité dans un dossier, les prix grimpent et on voit mal Monaco laisser filer son international pour un tel tarif.

A Luis Campos, qui connaît particulièrement bien les deux clubs, de mener les discussions, et le conseiller sportif du PSG a déjà démontré qu'il était capable de dénouer les fils dans de très nombreux dossiers qui semblaient complexes. En faisant venir Maghnes Akliouche à Paris, Campos ferait un beau cadeau à Luis Enrique, et cela même si offensivement le Paris Saint-Germain est déjà bien équipé. Ce n'est pas Chelsea qui dira le contraire.