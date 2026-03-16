Endrick - OL
Endrick sous le maillot de l'Olympique Lyonnais

OL : « Endrick sert à rien, Yaremchuk est catastrophique » : Domenech disjoncte

OL16 mars , 8:00
parClaude Dautel
1
L'OL passe un vrai coup de moins bien actuellement et cela commence à se sentir au classement de Ligue 1. Pour Raymond Domenech, ce sont les attaquants lyonnais qui doivent se regarder dans la glace et notamment Endrick et Yaremchuk.
Comme beaucoup le craignaient, compte tenu de son effectif et des absences, l'Olympique Lyonnais tire la langue en Championnat au pire moment. On l'a encore dimanche face au Havre, l'équipe de Paulo Fonseca est dans le dur physiquement, et comme en plus l'efficacité n'est plus au rendez-vous, tout devient compliqué. Désormais relégué à deux points de l'Olympique de Marseille, et avant de recevoir Vigo, mais surtout l'AS Monaco, au Groupama Stadium, l'entraîneur portugais doit rapidement trouver des solutions. Pour Raymond Domenech, pourtant chaud supporter de l'OL, c'est offensivement que rien ne va plus pour Lyon. Et l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais, deux joueurs commencent à sérieusement l'agacer, il s'agit d'Endrick et de Yaremchuk. Dans L'Equipe du Soir, Domenech y est allé de bon coeur.

Endrick et Yaremchuk sur le banc des accusés

Jamais dans la demi-mesure, Raymond Domenech a dit tout le mal qu'il pensait de l'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid, et par son coéquipier ukrainien prêté, lui, par l'Olympiakos. « L’OL n’a plus d’attaquant, ils n’ont plus de profondeur. Endrick, il tire, il essaie de dribbler, l’autre jour il a marqué contre le Celta Vigo parce que le gardien de but lui fait un cadeau. Mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix. Et en plus, quand ils ne sont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. Honnêtement, c’est une catastrophe, ce n’est pas possible. Ludo (Ndlr : Obraniak), tu peux remettre des crampons, tu peux jouer à sa place », constate l'ancien sélectionneur de France, pas tendre avec les deux joueurs lyonnais.
Il est vrai que du côté de l'Olympique Lyonnais, on doit attendre le retour désormais imminent de Malick Fofana, qui a repris l'entraînement collectif, et encore plus de Paver Sulc, qui a souvent marqué des buts décisifs avec l'OL lors de la fameuse série de treize victoires consécutives. Une série qui semble désormais très loin, l'OL étant désormais sur six matchs de suite sans victoire. Si cette série devait durer cette semaine, alors la saison lyonnaise pourrait basculer du mauvais côté.
1
Articles Recommandés
Akliouche lors du match PSG-Monaco
PSG

PSG : Luis Campos a déjà rendez avec Akliouche

ICONSPORT_361644_0785
Ligue des Champions

TV : Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_361725_0056
Europa League

TV : OL - Celta Vigo, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Fil Info

16 mars , 8:20
PSG : Luis Campos a déjà rendez avec Akliouche
16 mars , 7:00
TV : Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
16 mars , 6:40
TV : OL - Celta Vigo, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
15 mars , 23:00
OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon
15 mars , 22:41
Serie A : Le Milan AC tombe à Rome
15 mars , 22:38
L1 : Lille gâche la fête à Rennes
15 mars , 22:38
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée
15 mars , 22:20
Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Donc en fait toi tu fais l'équipe derrière ton poste de télé sans suivre les entraînements sans connaître les douleurs des uns et des autres vous êtes vraiment trop forts ! C'est clair que le coach a tout intérêt à mettre une équipe qui ne fonctionne pas,je suis con, à chaque fois qu'un résultat n'est pas positif il y a toujours deux trois types de ton genre qui viennent pleurer contre le coach. C'est plus fort que vous ! Vous avez toujours la solution, on se demande bien pourquoi vous n'êtes pas coach ? Ah peut-être que vous n'en avez pas les qualités...

OL : Le clapping qui dérange

tu sais que 80% des blessures musculaires sont en fin de match , et que Endrick avait joué 90 minutes il y a moins de 3 jours ?

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

ya pas de coalition

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

comme quoi ta ville vote plus rn que lyon mdr

OL : « Endrick sert à rien, Yaremchuk est catastrophique » : Domenech disjoncte

Autant hier Endrick a été le meilleur offensif ... autant Yaremchuk Domenech a raison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading