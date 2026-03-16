L'OL passe un vrai coup de moins bien actuellement et cela commence à se sentir au classement de Ligue 1. Pour Raymond Domenech, ce sont les attaquants lyonnais qui doivent se regarder dans la glace et notamment Endrick et Yaremchuk.

Comme beaucoup le craignaient, compte tenu de son effectif et des absences, l'Olympique Lyonnais tire la langue en Championnat au pire moment. On l'a encore dimanche face au Havre, l'équipe de Paulo Fonseca est dans le dur physiquement, et comme en plus l'efficacité n'est plus au rendez-vous, tout devient compliqué. Désormais relégué à deux points de l'Olympique de Marseille, et avant de recevoir Vigo, mais surtout l'AS Monaco, au Groupama Stadium, l'entraîneur portugais doit rapidement trouver des solutions. Pour Raymond Domenech, pourtant chaud supporter de l'OL, c'est offensivement que rien ne va plus pour Lyon. Et l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais, deux joueurs commencent à sérieusement l'agacer, il s'agit d'Endrick et de Yaremchuk. Dans L'Equipe du Soir, Domenech y est allé de bon coeur.

Endrick et Yaremchuk sur le banc des accusés

Jamais dans la demi-mesure, Raymond Domenech a dit tout le mal qu'il pensait de l'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid, et par son coéquipier ukrainien prêté, lui, par l'Olympiakos. « L’OL n’a plus d’attaquant, ils n’ont plus de profondeur. Endrick, il tire, il essaie de dribbler, l’autre jour il a marqué contre le Celta Vigo parce que le gardien de but lui fait un cadeau. Mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix. Et en plus, quand ils ne sont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. Honnêtement, c’est une catastrophe, ce n’est pas possible. Ludo (Ndlr : Obraniak), tu peux remettre des crampons, tu peux jouer à sa place », constate l'ancien sélectionneur de France, pas tendre avec les deux joueurs lyonnais.

Il est vrai que du côté de l'Olympique Lyonnais, on doit attendre le retour désormais imminent de Malick Fofana, qui a repris l'entraînement collectif, et encore plus de Paver Sulc, qui a souvent marqué des buts décisifs avec l'OL lors de la fameuse série de treize victoires consécutives. Une série qui semble désormais très loin, l'OL étant désormais sur six matchs de suite sans victoire. Si cette série devait durer cette semaine, alors la saison lyonnaise pourrait basculer du mauvais côté.