ICONSPORT_277284_0208

PSG : Lucas Chevalier harcelé, « il traverse une phase compliquée »

PSG20 nov. , 13:40
parCorentin Facy
3
L’adaptation de Lucas Chevalier au PSG est plus difficile que ce que les dirigeants parisiens espéraient au moment de le recruter. A tel point que l’ex-gardien de Lille est victime d'un certain acharnement sur les réseaux sociaux.
Recruté en provenance de Lille pour 40 millions d’euros cet été afin de succéder à l’immense Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier vit un début de saison compliqué au Paris Saint-Germain. Le gardien n°2 de l’équipe de France a déjà encaissé 11 buts en l’espace de 12 matchs de Ligue 1 et surtout, il dégage une impression de fébrilité impressionnante dans les buts parisiens. Trop peu de fois décisif et souvent fautif, comme lors du Classique à Marseille par exemple, le natif de Calais subit en plus un certain acharnement de la part des supporters et de certains observateurs.
Une situation qui ne s’est pas arrangée après une polémique extra-sportive en raison d’un like en faveur d’un parti politique d’extrême-droite. Ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier a un avis très tranché sur la situation de Lucas Chevalier. Au micro d’Ici Paris Île-de-France, celui qui a porté les couleurs de l’US Orléans et d’Angers a défendu Lucas Chevallier, suppliant ses détracteurs de lui lâcher un peu la grappe.

Un ancien du PSG vole au secours de Chevalier

« Je n'aime pas que l'on ne laisse pas tranquille Lucas Chevalier ! Il traverse actuellement une phase compliquée et ça me saoule que l’on dise que c’est de sa faute quand ce n’est pas le cas et qu’on l’incrimine sur tous les buts encaissés. Il a aussi cette petite mésaventure sur les réseaux sociaux, ce qui en remet encore une couche, mais à un moment donné, il faut lâcher un peu pour qu’il puisse retrouver sérénité et calme, s’épanouir et retrouver toutes les sensations qu’il avait à Lille pour être décisif pour le club » a d’abord lancé l’ex-gardien du PSG avant de poursuivre.
Vu la mentalité du garçon, ça va basculer dans le bon sens, mais il faut lui donner du temps
- Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG
« Ça reste ses six premiers mois, il faut du temps, mais si on lui saute dessus tout le temps, il ne va pas pouvoir sortir de cette situation. Il a une force de caractère, quand il s’exprime il est lucide sur la situation en disant qu’à Paris c’est un autre job, il le sait. Et vu la mentalité du garçon, ça va basculer dans le bon sens, mais il faut lui donner du temps, même si à Paris il n’y en a pas énormément » a ajouté Alexandre Letellier, volant au secours de Lucas Chevalier avec l’espoir que les critiques se calment autour du gardien formé à Lille. C’est ce que le principal intéressé doit aussi espérer, lui dont les performances sont pointées du doigt depuis le début de la saison dans la capitale française.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading