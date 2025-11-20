PSG : Lucas Chevalier harcelé, « il traverse une phase compliquée »

L’adaptation de Lucas Chevalier au PSG est plus difficile que ce que les dirigeants parisiens espéraient au moment de le recruter. A tel point que l’ex-gardien de Lille est victime d'un certain acharnement sur les réseaux sociaux.

Recruté en provenance de Lille pour 40 millions d’euros cet été afin de succéder à l’immense Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier vit un début de saison compliqué au Paris Saint-Germain . Le gardien n°2 de l’équipe de France a déjà encaissé 11 buts en l’espace de 12 matchs de Ligue 1 et surtout, il dégage une impression de fébrilité impressionnante dans les buts parisiens. Trop peu de fois décisif et souvent fautif, comme lors du Classique à Marseille par exemple, le natif de Calais subit en plus un certain acharnement de la part des supporters et de certains observateurs.

Une situation qui ne s’est pas arrangée après une polémique extra-sportive en raison d’un like en faveur d’un parti politique d’extrême-droite. Ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier a un avis très tranché sur la situation de Lucas Chevalier. Au micro d’Ici Paris Île-de-France, celui qui a porté les couleurs de l’US Orléans et d’Angers a défendu Lucas Chevallier, suppliant ses détracteurs de lui lâcher un peu la grappe.

Un ancien du PSG vole au secours de Chevalier

« Je n'aime pas que l'on ne laisse pas tranquille Lucas Chevalier ! Il traverse actuellement une phase compliquée et ça me saoule que l’on dise que c’est de sa faute quand ce n’est pas le cas et qu’on l’incrimine sur tous les buts encaissés. Il a aussi cette petite mésaventure sur les réseaux sociaux, ce qui en remet encore une couche, mais à un moment donné, il faut lâcher un peu pour qu’il puisse retrouver sérénité et calme, s’épanouir et retrouver toutes les sensations qu’il avait à Lille pour être décisif pour le club » a d’abord lancé l’ex-gardien du PSG avant de poursuivre.

Vu la mentalité du garçon, ça va basculer dans le bon sens, mais il faut lui donner du temps - Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG

« Ça reste ses six premiers mois, il faut du temps, mais si on lui saute dessus tout le temps, il ne va pas pouvoir sortir de cette situation. Il a une force de caractère, quand il s’exprime il est lucide sur la situation en disant qu’à Paris c’est un autre job, il le sait. Et vu la mentalité du garçon, ça va basculer dans le bon sens, mais il faut lui donner du temps, même si à Paris il n’y en a pas énormément » a ajouté Alexandre Letellier, volant au secours de Lucas Chevalier avec l’espoir que les critiques se calment autour du gardien formé à Lille. C’est ce que le principal intéressé doit aussi espérer, lui dont les performances sont pointées du doigt depuis le début de la saison dans la capitale française.