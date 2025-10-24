ICONSPORT_271638_0124
Luis Enrique

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

PSG24 oct. , 17:30
parEric Bethsy
Toujours impressionnant en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain laisse des points en route en championnat. L’Olympique de Marseille en a profité pour prendre les commandes de la Ligue 1. Ce qui n’inquiète pas l’entraîneur parisien Luis Enrique.
C’est avec un brin de mauvaise foi que Luis Enrique a tenté de s’expliquer en conférence de presse. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, interrogé sur la perte du fauteuil de leader en Ligue 1, estime que ses équipes remaniées en championnat n’en sont pas à l’origine. L’Espagnol assure qu’il aborde les rencontres de la même manière peu importe la compétition.

Luis Enrique ne s'occupe pas de l'OM

« Vous faites toujours l’analyse en fonction du résultat, mais ça ne marche pas comme ça, s’est défendu le coach parisien. Je vois la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des Champions. On a la même identité, même s’il y a eu des joueurs différents parce qu'on a dû faire des changements à cause des nombreuses blessures. On a fait la même chose en championnat et en Ligue des Champions. Les résultats sont différents, mais je suis tranquille et confiant en tant qu’entraîneur car j’ai vu la même chose. »
« Il y a différentes circonstances autour de chaque match. Mais j’ai vu la même mentalité, la même identité en championnat et en Ligue des Champions que l’an dernier où l’on a tout gagné, a comparé Luis Enrique avant d’évoquer le leader marseillais. Vous êtes préoccupés parce qu'on a un point de moins qu'une autre équipe, mais moi non. C'est la même équipe pendant toute la saison. Je ne m'occupe pas des autres. Nous n’utilisons pas comme excuses les différentes circonstances qu’on a eues au début de la saison, il faut savoir gérer ça. Je le répète, j’ai vu la même équipe en championnat et en Ligue des Champions. »
Même s’il refuse d’établir une hiérarchie claire entre ses joueurs, du moins devant les médias, l’ancien sélectionneur de l’Espagne fera tout de même le nécessaire pour reprendre les commandes du championnat. « Si c’est important de reprendre la tête de la Ligue 1 ? Plus que ça, le plus important est de gagner les matchs. C’est notre préoccupation, gagner les matchs à Brest et Lorient puis le match à domicile contre Nice. Mais c’est très difficile, on connaît la difficulté. Mais c’est notre objectif en tant qu’équipe », a-t-il annoncé.
70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Le prix de Kvara donc...

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

L'Arabie Saoudite c’est comme le Qatar il s'achète une image internationale en investissant dans le sport, mais en réalité le sport n’est pas une finalité mais juste un moyen. Le problème est qu’ils ont beaucoup d'argent et ils considèrent qu’il leur suffit de payer pour reussir.... mais on voit que les joueurs ne viennent en AS que pour l'argent, après ils reviennent en Europe pour rejouer au football....car ils ́e trouvent ni le plaisir de jouer ni l'engouement des supporters européens 😀😀😀

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

C’est un vrai psycho-rigide mais les résultats sont là et bien au dessus de ce qui était attendu donc… 😝🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Kesk’elle a la,Sardine, anxieuse ? 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

Pour Tolisso et l'EdF, je pense que c'est bouché ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

