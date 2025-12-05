ICONSPORT_254172_0386

PSG : L'injustice qui agace Luis Enrique

PSG05 déc. , 17:30
parGuillaume Conte
0
Rennes se présente face au PSG en vue du match de samedi avec le moral gonflé à bloc. De quoi inspirer Luis Enrique sur la volatilité du métier d'entraineur.
Luis Enrique n’est pas du genre à dire du mal des adversaires du PSG. Souvent même, en conférence de presse, il essaye de ne rien dire du tout. Cela a notamment été le cas quand il a été interrogé à deux reprises sur la possibilité de voir Matvey Safonov être titulaire ce samedi contre Rennes, en raison de la blessure de Lucas Chevalier. A la deuxième question, l’entraineur du PSG a bien fini par répondre quelque chose sur le sujet. « Je ne veux rien dire sur un joueur. Quel que soit le joueur qui sera dans le but, que ce soit Renato (Marin), Safonov, quel que soit le joueur, ce sera une bonne option », a livré le technicien espagnol. 

La situation de Beye inspire Luis Enrique

Difficile de tirer des informations d’un Luis Enrique qui était beaucoup plus bavard la veille lors du Media Day organisé par le Paris SG. Il y a toutefois un sujet qui tenait à coeur de l’entraineur espagnol. Pour lui, la précarité du métier d’entraineur est à souligner au moment d’affronter le Stade Rennais. Un club en plein renouveau ces dernières semaines, et qui enchaine les victoires alors que Habib Beye était poussé vers la sortie un mois plus tôt. Désormais, en cas par exemple de victoire au Parc des Princes, les Bretons seraient tout simplement à trois points du PSG.
De quoi bien faire rigoler l’ancien coach du Barça, pour qui le football est impitoyable pour les entraineurs. « C'est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Et aujourd'hui, c'est le meilleur. Le métier d'entraîneur est injuste. Je suis sûr qu'il a plus travaillé dans des périodes difficiles qu'aujourd'hui. Ils sont en train de faire un très bon Championnat », a lancé le coach du PSG, qui avoue que son équipe ne peut pas se relâcher cette saison étant donné que Lens, l’OM ou même Monaco, sont capables de sortir des gros matchs et font preuve d’un peu plus de régularité que par le passé. De quoi lancer une lutte vers le titre à plusieurs, ce qui manque cruellement à la Ligue 1 ces dernières années. 
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

