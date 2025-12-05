Terem Moffi claque la porte, Nantes et le Paris FC débarquent

Ca se prononce aime l'haschich?
tu mens. comme toujours.....
Je ne savais pas , mais c'est une bonne chose pour les clubs amateurs même si ce n'est pas obligatoire
Tu noteras qu'il se dit que ce fut l'OL qui serait à l'origine de ce geste, dans les années 2000..
c'est vrai pour Le Man , je n'ai pas lu les articles
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🚨🚨 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ "𝗙𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘́𝗦 𝗘𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗘́𝗦" 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗠𝗘́𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗦 ! 😱 😳 JÉRÉMIE BOGA 🇨🇮 ET TEREM MOFFI 🇳🇬 AURAIENT ÉTÉ FRAPPÉS PAR DES COUPS DE PIED, DES CLAQUES ET