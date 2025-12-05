Terem Moffi claque la porte, Nantes et le Paris FC débarquent

Terem Moffi se cherche une porte de sortie pour cet hiver, et deux clubs de Ligue 1 sont déjà sur les rangs. Cela pourrait aller très vite même si Nice va devoir s'asseoir sur un paquet d'argent.

La crise à Nice ne se contente pas d’être sportive. Les supporters ont franchi un cap avec l’accueil houleux contre leurs joueurs dans la nuit du match face à Lorient. Ancien joueur des Merlus justement, Terem Moffi n’a pas du tout apprécié ces violences, comme les joueurs l’ont fait savoir dans un communiqué collectif. La guerre est déclarée et les supporters vont boycotter le match de ce dimanche face à Angers. En attendant, il y a des joueurs qui n’ont plus du tout envie de porter le maillot du Gym, et Terem Moffi en fait partie.

L’attaquant nigérian avait fait l’objet d’un gros transfert de 22,5 ME pour quitter Lorient à l’été 2023. Il n’a pas toujours réussi à confirmer son énorme potentiel. A 26 ans, il séduit encore beaucoup de formations de Ligue 1 en vue du mercato hivernal comme l’explique Africa Foot.

Ainsi, Nantes et le Paris FC se sont jetés sur l’occasion pour tâter le terrain dans une opération qui se fera forcément à un prix réduit étant donnée la situation. Si INEOS est bien timide dans cette crise qui traverse Nice, le géant de pétrochimie va devoir s’asseoir sur une bonne partie des 25 millions d’euros que valait encore le Nigérian il y a un an de cela.

Le FC Nantes a besoin de renouveau pour aller chercher son maintien, et ne s’interdit pas un gros investissement si cela lui permet d’enfin marquer des buts. De son côté, le Paris FC, qui était bien parti, est en proie au doute et rêve d’un buteur capable de porter son équipe sur la deuxième partie de saison.

La crise à Nice a du bon pour des formations de Ligue 1, même si le profil de Terem Moffi pourrait aussi bien séduire les clubs anglais au mois de janvier.