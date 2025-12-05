ICONSPORT_278326_0043

Terem Moffi claque la porte, Nantes et le Paris FC débarquent

Mercato05 déc. , 18:00
parGuillaume Conte
0
Terem Moffi se cherche une porte de sortie pour cet hiver, et deux clubs de Ligue 1 sont déjà sur les rangs. Cela pourrait aller très vite même si Nice va devoir s'asseoir sur un paquet d'argent.
La crise à Nice ne se contente pas d’être sportive. Les supporters ont franchi un cap avec l’accueil houleux contre leurs joueurs dans la nuit du match face à Lorient. Ancien joueur des Merlus justement, Terem Moffi n’a pas du tout apprécié ces violences, comme les joueurs l’ont fait savoir dans un communiqué collectif. La guerre est déclarée et les supporters vont boycotter le match de ce dimanche face à Angers. En attendant, il y a des joueurs qui n’ont plus du tout envie de porter le maillot du Gym, et Terem Moffi en fait partie.
L’attaquant nigérian avait fait l’objet d’un gros transfert de 22,5 ME pour quitter Lorient à l’été 2023. Il n’a pas toujours réussi à confirmer son énorme potentiel. A 26 ans, il séduit encore beaucoup de formations de Ligue 1 en vue du mercato hivernal comme l’explique Africa Foot.
Ainsi, Nantes et le Paris FC se sont jetés sur l’occasion pour tâter le terrain dans une opération qui se fera forcément à un prix réduit étant donnée la situation. Si INEOS est bien timide dans cette crise qui traverse Nice, le géant de pétrochimie va devoir s’asseoir sur une bonne partie des 25 millions d’euros que valait encore le Nigérian il y a un an de cela.
Le FC Nantes a besoin de renouveau pour aller chercher son maintien, et ne s’interdit pas un gros investissement si cela lui permet d’enfin marquer des buts. De son côté, le Paris FC, qui était bien parti, est en proie au doute et rêve d’un buteur capable de porter son équipe sur la deuxième partie de saison.
La crise à Nice a du bon pour des formations de Ligue 1, même si le profil de Terem Moffi pourrait aussi bien séduire les clubs anglais au mois de janvier.

Lire aussi

C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOSC’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS
Nice : Les joueurs sortent officiellement du silenceNice : Les joueurs sortent officiellement du silence
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278595_0304
LOSC

LOSC : Genesio a beaucoup de mal à applaudir Igamane

Ligue 1 logo
Ligue 1

Brest - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

ICONSPORT_247062_0006
Mondial 2026

Vivez en live le tirage au sort de la Coupe du monde 2026

Fil Info

18:30
LOSC : Genesio a beaucoup de mal à applaudir Igamane
18:09
Brest - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)
17:45
Vivez en live le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
17:30
PSG : L'injustice qui agace Luis Enrique
17:00
Euphorie terminée, Ligue 1+ n’y arrive plus
16:45
Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus
16:00
OL : Fonseca s’est entraîné à gérer les arbitres français
15:30
Au PSG, on lâche Luis Enrique sur ce dossier

Derniers commentaires

Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !

Ca se prononce aime l'haschich?

CdF : L'OL s'est senti humilié

tu mens. comme toujours.....

CdF : L'OL s'est senti humilié

Je ne savais pas , mais c'est une bonne chose pour les clubs amateurs même si ce n'est pas obligatoire

CdF : L'OL s'est senti humilié

Tu noteras qu'il se dit que ce fut l'OL qui serait à l'origine de ce geste, dans les années 2000..

CdF : L'OL s'est senti humilié

c'est vrai pour Le Man , je n'ai pas lu les articles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading