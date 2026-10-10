PSG : Les supporters préviennent QSI

Dans la bataille pour le choix du futur stade du PSG, les supporters entendent bien peser pour rappeler que le Parc des Princes est la seule maison du Paris SG.

A l’heure où le choix du futur stade approche, les supporters du PSG ont fait passer un message clair aux propriétaires du club parisien. La place du Paris SG est au Parc des Princes et pas ailleurs, ont bien fait comprendre les supporters du Collectif Ultras Paris. Avant le match face au Mans, et au moment où Nasser Al-Khelaïfi assure que le choix entre le stade de la Porte de Saint-Cloud, Massy et Poissy n’est toujours pas fait, les fans parisiens ont affiché une banderole limpide : « Le PSG, c’est au Parc » avec des chants « Ici c’est Paris » qui font bien comprendre le désir des supporters de rester dans la capitale pour soutenir leur équipe, dans leur enceinte historique.

Selon les dernières informations, le choix de rester au Parc des Princes est bien prioritaire dans l’esprit des propriétaires du club de la capitale, mais il faut que l’accord avec la Mairie de Paris soit total pour la vente du stade. Dans le cas contraire, la menace de déménager en banlieue, du côté de Massy et de Poissy se préciserait. Et c’est bien pour cela que QSI conserve pour le moment toutes les options ouvertes quant à son choix final.