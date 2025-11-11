psg luis campos a deniche une pepite tunisienne ambitieuse iconsport 268468 0324 398324

PSG : L'avocat de Luis Campos prend la parole sur RMC

PSG11 nov. , 18:40
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a fait le travail dimanche soir à Lyon pour rester en tête de la Ligue 1. Le club de la capitale peine cette saison sur la scène nationale, du fait notamment de nombreuses blessures à déplorer. 
Cette saison d'après pour le PSG est difficile à gérer pour les organismes des joueurs franciliens. Luis Enrique tente de gérer la situation au mieux. Pour le moment, le bilan reste bon malgré des rendus parfois moyens. De plus en plus de fans et observateurs du club de la capitale regrettent le fait que Luis Campos et Luis Enrique n'aient pas décidé de plus recruter l'été dernier lors du marché des transferts. Aussi, le rendement des deux recrues Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi inquiète. Si Jérôme Rothen comprend les interrogations, c'est surtout la malchance qui frappe le Paris Saint-Germain. 

Rothen demande du temps pour Luis Campos

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son point de vue sur la situation actuelle au PSG : « La saison passée, il y avait moins de monde dans l'effectif. Dans leur stratégie, il y a plus de jeunes et ils ont du temps de jeu. Il y a eu deux départs l'été dernier avec Donnarumma et Kimpembe. Et cela a été compensé. (...) Tous les postes sont doublés. Tu ne peux pas anticiper toutes ces blessures. (...) Dans les choix de Campos, on pourrait dire que les recrues sont moyennes pour le moment. Il faut un temps d'adaptation. Ils vont trouver le fil conducteur. C'est trop tôt pour attaquer Luis Campos et Luis Enrique. Ils sont dans leur stratégie. Ils sont premiers de Ligue 1 et à trois victoires en Ligue des champions ».

Lire aussi

PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adorePSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore
A noter que compte tenu de la situation actuelle, le PSG pourrait se décider à recruter cet hiver. Un défenseur, un milieu de terrain et un ailier pourraient débarquer chez les champions d'Europe. Un point sera fait dans quelques semaines. 
1
Loading