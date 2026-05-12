Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG ?
Parc des Princes

PSG : La finale de la Ligue des Champions diffusée au Parc des Princes

PSG12 mai , 10:20
parCorentin Facy
1
Le PSG va, comme la saison dernière, diffuser la finale de la Ligue des Champions opposant le club de la capitale à Arsenal, le 30 mai prochain au Parc des Princes.
Les supporters du Paris Saint-Germain attendaient la confirmation de cette nouvelle, c’est à présent le cas. La finale de la Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest sera bien diffusée au Parc des Princes. Le champion d’Europe en titre a officialisé la nouvelle. « Le Parc des Princes vibrera une nouvelle fois au rythme d'une soirée d’anthologie. la saison passée, ce rendez-vous inédit avait marqué les esprits par son atmosphère mémorable » écrit le club parisien. Il faudra néanmoins attendre jeudi pour connaître les informations autour de l’évènement. Le PSG a d’ores et déjà fait savoir que les abonnés du Parc des Princes et les membres du programme fidélité MyParis seront prioritaires sur cette vente. Le prix des places n’a par ailleurs pas encore été communiqué.

Champions League

30 mai 2026 à 18:00
Paris Saint Germain
18:00
Arsenal
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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