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Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial

PSG21 mars , 10:30
parMehdi Lunay
3
Parfois inconstant mais souvent brillant, Khvicha Kvaratskhelia est l'atout offensif majeur du PSG pour conserver sa Ligue des champions. Le Géorgien a martyrisé Chelsea en une petite semaine, laissant de gros regrets à Manchester United.
Dans le dur en début d'année 2026, Khvicha Kvaratskhelia était notamment accusé de privilégier sa carte personnelle au détriment du collectif parisien. En une semaine, le Géorgien a calmé les critiques et a rappelé pourquoi le Paris Saint-Germain avait misé 70 millions d'euros hors bonus sur lui il y a un an. L'ancien napolitain a fait basculer le huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea à lui tout seul. A l'aller, il a inscrit un sublime doublé alors que le score était de 2-2. Au retour, il a donné l'avantage aux Parisiens d'entrée en se jouant de Mamadou Sarr.

Manchester United a raté le coup du siècle

Avec un Kvaratskhelia à ce niveau, Paris peut aborder sereinement les gros matchs européens à venir. Le désastre de Chelsea a été apprécié très amèrement par Manchester United. Non-qualifié en C1, le club mancunien a failli recruter le Géorgien comme le rappelle le site United in focus. Au début du mercato hivernal 2025, les Red Devils avaient la possibilité de réaliser un échange audacieux pour mettre la main sur l'ailier. Pour récupérer le joueur, il fallait céder deux joueurs à Naples : Marcus Rashford et Alejandro Garnacho.
Néanmoins, l'opération n'a pas abouti. Rashford a pris la direction d'Aston Villa en prêt, laissant Manchester United dans l'impasse. Kvaratskhelia signait dans la foulée au PSG. Ironiquement, les deux mancuniens poussés dehors sont finalement partis l'été suivant. Garnacho a posé ses valises à Chelsea alors que son coéquipier anglais a rejoint Barcelone. Au vu des performances de l'ailier parisien, le mal de tête risque d'être intense et long du côté de Manchester.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts7
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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