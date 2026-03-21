PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial

Parfois inconstant mais souvent brillant, Khvicha Kvaratskhelia est l'atout offensif majeur du PSG pour conserver sa Ligue des champions. Le Géorgien a martyrisé Chelsea en une petite semaine, laissant de gros regrets à Manchester United.

Dans le dur en début d'année 2026, Khvicha Kvaratskhelia était notamment accusé de privilégier sa carte personnelle au détriment du collectif parisien. En une semaine, le Géorgien a calmé les critiques et a rappelé pourquoi le Paris Saint-Germain avait misé 70 millions d'euros hors bonus sur lui il y a un an. L'ancien napolitain a fait basculer le huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea à lui tout seul. A l'aller, il a inscrit un sublime doublé alors que le score était de 2-2. Au retour, il a donné l'avantage aux Parisiens d'entrée en se jouant de Mamadou Sarr.

Manchester United a raté le coup du siècle

United in focus. Au début du Avec un Kvaratskhelia à ce niveau, Paris peut aborder sereinement les gros matchs européens à venir. Le désastre de Chelsea a été apprécié très amèrement par Manchester United. Non-qualifié en C1, le club mancunien a failli recruter le Géorgien comme le rappelle le site. Au début du mercato hivernal 2025, les Red Devils avaient la possibilité de réaliser un échange audacieux pour mettre la main sur l'ailier. Pour récupérer le joueur, il fallait céder deux joueurs à Naples : Marcus Rashford et Alejandro Garnacho.

Néanmoins, l'opération n'a pas abouti. Rashford a pris la direction d'Aston Villa en prêt, laissant Manchester United dans l'impasse. Kvaratskhelia signait dans la foulée au PSG. Ironiquement, les deux mancuniens poussés dehors sont finalement partis l'été suivant. Garnacho a posé ses valises à Chelsea alors que son coéquipier anglais a rejoint Barcelone. Au vu des performances de l'ailier parisien, le mal de tête risque d'être intense et long du côté de Manchester.