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Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, c'est plié

PSG22 mars , 12:20
parMehdi Lunay
1
En grande forme ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia confirme son importance au PSG. Intenable, le Géorgien séduit Arsenal qui veut le récupérer l'été prochain. Mais, Fabrizio Romano détruit le rêve des Gunners.
Le Paris Saint-Germain inquiétait et piochait physiquement, à l'image de ses trois matchs difficiles contre Monaco en février. Puis, Khvicha Kvaratskhelia est passé par là et a balayé tous les doutes parisiens. Le Géorgien a été déterminant dans la qualification contre Chelsea, donnant un net avantage à l'aller avec son doublé avant de tuer la manche retour d'entrée. L'ancien joueur de Naples retrouve le niveau qui lui avait permis d'aider le PSG à soulever la Ligue des champions. De quoi effrayer les futurs adversaires et faire de nombreux envieux en Europe.

Arsenal rêve d'un transfert impossible

Arsenal fait partie des prétendants pour Khvicha Kvaratskhelia. La presse anglaise évoque une offre des Gunners l'été prochain. Mikel Arteta a besoin d'un nouvel ailier au plus vite. Une rumeur confirmée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Néanmoins, ce dernier exclut tout transfert du Géorgien à Londres. Ayant investi plus de 70 millions d'euros sur l'attaquant de 25 ans l'année dernière, Paris semble impossible à convaincre même pour tout l'or du monde.
« Si vous me demandez s'il y a un intérêt, la réponse est évidemment oui. Pour Arsenal, par exemple, il serait probablement le joueur idéal, l'ailier parfait. Mais à ce stade, c'est vraiment très compliqué. Je m'attends toujours à ce qu'Arsenal recrute un ailier pendant ce mercato, mais c'est compliqué pour Kvaratskhelia », a lâché Fabrizio Romano auprès du compte X AFC News Room. Sous contrat jusqu'en 2029, le magicien géorgien n'a donc pas fini de faire se lever le Parc des Princes, en Ligue 1 comme en Europe.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts7
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
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Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

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Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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