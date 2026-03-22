PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, c'est plié

En grande forme ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia confirme son importance au PSG. Intenable, le Géorgien séduit Arsenal qui veut le récupérer l'été prochain. Mais, Fabrizio Romano détruit le rêve des Gunners.

Le Paris Saint-Germain inquiétait et piochait physiquement, à l'image de ses trois matchs difficiles contre Monaco en février. Puis, Khvicha Kvaratskhelia est passé par là et a balayé tous les doutes parisiens. Le Géorgien a été déterminant dans la qualification contre Chelsea, donnant un net avantage à l'aller avec son doublé avant de tuer la manche retour d'entrée. L'ancien joueur de Naples retrouve le niveau qui lui avait permis d'aider le PSG à soulever la Ligue des champions. De quoi effrayer les futurs adversaires et faire de nombreux envieux en Europe.

Arsenal rêve d'un transfert impossible

Arsenal fait partie des prétendants pour Khvicha Kvaratskhelia. La presse anglaise évoque une offre des Gunners l'été prochain. Mikel Arteta a besoin d'un nouvel ailier au plus vite. Une rumeur confirmée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Néanmoins, ce dernier exclut tout transfert du Géorgien à Londres. Ayant investi plus de 70 millions d'euros sur l'attaquant de 25 ans l'année dernière, Paris semble impossible à convaincre même pour tout l'or du monde.

« Si vous me demandez s'il y a un intérêt, la réponse est évidemment oui. Pour Arsenal, par exemple, il serait probablement le joueur idéal, l'ailier parfait. Mais à ce stade, c'est vraiment très compliqué. Je m'attends toujours à ce qu'Arsenal recrute un ailier pendant ce mercato, mais c'est compliqué pour Kvaratskhelia », a lâché Fabrizio Romano auprès du compte X AFC News Room. Sous contrat jusqu'en 2029, le magicien géorgien n'a donc pas fini de faire se lever le Parc des Princes, en Ligue 1 comme en Europe.