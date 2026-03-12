ICONSPORT_272230_0315
Roazhon Park

Rennes : Le nouveau stade repoussé, on connait le coupable

Rennes12 mars , 22:30
parQuentin Mallet
0
A l'occasion des 125 ans du club, les dirigeants du Stade Rennais ont tenu une conférence de presse ce mercredi 11 mars pendant laquelle le projet d'un nouveau stade a été mis sur le tapis. Mais la santé financière du football français est pour l'instant un frein majeur.
La prochaine étape de développement du Stade Rennais passe évidemment par des résultats sportifs plus probants. Mais en parallèle, les dirigeants rennais étudient la possibilité de construire un nouveau stade plus grand, plus moderne, financé par François Pinault. Un projet qui revient régulièrement dans les discussions dans les hautes sphères rennaises. Quant à elle, la ville a mené des réflexions sur des possibilités d'agrandissement du Roazhon Park. Mais dans les deux cas, les discussions sont au point mort. Et elles risquent bien de ne pas reprendre de suite.

Le Stade Rennais va devoir patienter

Présent lors d'une conférence de presse organisée pour célébrer les 125 ans du Stade Rennais, Guillaume Cerutti, le président du Conseil d'administration du club, a balayé toute l'agitation sur la construction d'un nouveau stade d'un revers. Pour lui, l'économie du football français ne permet pas un tel investissement.
« L’objectif prioritaire ce n’est pas le stade, c’est stabiliser le projet et le club. (...) Des discussions étaient intervenues à un moment où les données économiques d’un club tel que Rennes étaient différentes de celles d’aujourd’hui, avec des droits TV annuels autour de 800 millions pour le foot français. Maintenant, on est à 150 millions pour tous les clubs, et c’est un problème. On reprendra les discussions autour des améliorations à apporter, des projets à mener, mais l’économie du foot rend plus compliqué aujourd’hui ces sujets qu’ils ne l’étaient avant », a expliqué Guillaume Cerutti.
Ce dernier nuance toutefois en indiquant que les discussions au sujet de la construction d'un nouveau stade, ou autre projet en ce sens, reprendront lorsque le football français ira mieux. Pour l'instant, on en est encore loin.

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

