PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid

Impressionnants avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Nuno Mendes font parler en Espagne. La presse locale croit savoir que les deux latéraux, considérés comme les meilleurs à leurs postes respectifs, rêvent de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain a encore choqué l’Espagne. Trois mois après la correction infligée au Real Madrid (4-0) en demi-finales du Mondial des clubs, le champion d’Europe a dominé le FC Barcelone (2-1) à Montjuïc en Ligue des Champions. Et ce malgré les absences de joueurs importants comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. D’autres cadres ont pris le relai sous les yeux admiratifs des observateurs espagnols.

De l’autre côté des Pyrénées aussi, les performances d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes impressionnent. Les deux Parisiens sont considérés comme les meilleurs joueurs au monde à leurs postes respectifs. C’est donc avec fierté que Defensa Central affirme que les deux latéraux rêvent de signer un jour au Real Madrid. S’ils en avaient l’opportunité, Achraf Hakimi et Nuno Mendes rejoindraient la capitale espagnole sans la moindre hésitation, écrivent nos confrères qui rappellent l’attachement de l’international marocain à la Maison Blanche. Le latéral droit a été formé chez les Merengue mais la concurrence l’avait obligé à s’éloigner.

Le Real n'y croit pas

Quant au Portugais, la source indique que le Real Madrid était proche d’obtenir sa signature en 2021. La gourmandise du Sporting Portugal avait représenté un obstacle pour les Madrilènes, mais pas pour le Paris Saint-Germain qui avait conclu son arrivée dans le cadre d’un prêt payant à 7 millions d’euros, avant de payer l’option d’achat à 38 millions d’euros. Cette folle attirance des deux latéraux pour le Real Madrid semble néanmoins étonnante quand on sait que la direction francilienne les a convaincus de prolonger jusqu’en 2029 en début d’année civile. En tout cas, le géant de Liga ne se fait pas d’illusions sur ces dossiers.