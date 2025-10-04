Hakimi 13

PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid

PSG04 oct. , 21:30
parEric Bethsy
0
Impressionnants avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Nuno Mendes font parler en Espagne. La presse locale croit savoir que les deux latéraux, considérés comme les meilleurs à leurs postes respectifs, rêvent de porter un jour le maillot du Real Madrid.
Le Paris Saint-Germain a encore choqué l’Espagne. Trois mois après la correction infligée au Real Madrid (4-0) en demi-finales du Mondial des clubs, le champion d’Europe a dominé le FC Barcelone (2-1) à Montjuïc en Ligue des Champions. Et ce malgré les absences de joueurs importants comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. D’autres cadres ont pris le relai sous les yeux admiratifs des observateurs espagnols.
De l’autre côté des Pyrénées aussi, les performances d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes impressionnent. Les deux Parisiens sont considérés comme les meilleurs joueurs au monde à leurs postes respectifs. C’est donc avec fierté que Defensa Central affirme que les deux latéraux rêvent de signer un jour au Real Madrid. S’ils en avaient l’opportunité, Achraf Hakimi et Nuno Mendes rejoindraient la capitale espagnole sans la moindre hésitation, écrivent nos confrères qui rappellent l’attachement de l’international marocain à la Maison Blanche. Le latéral droit a été formé chez les Merengue mais la concurrence l’avait obligé à s’éloigner.

Le Real n'y croit pas

Quant au Portugais, la source indique que le Real Madrid était proche d’obtenir sa signature en 2021. La gourmandise du Sporting Portugal avait représenté un obstacle pour les Madrilènes, mais pas pour le Paris Saint-Germain qui avait conclu son arrivée dans le cadre d’un prêt payant à 7 millions d’euros, avant de payer l’option d’achat à 38 millions d’euros. Cette folle attirance des deux latéraux pour le Real Madrid semble néanmoins étonnante quand on sait que la direction francilienne les a convaincus de prolonger jusqu’en 2029 en début d’année civile. En tout cas, le géant de Liga ne se fait pas d’illusions sur ces dossiers.
0
Derniers commentaires

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui

L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche

L'OM en rouleau compresseur à Metz

dit-il en venant rager sur un autre club

L'OM en rouleau compresseur à Metz

elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme

Loading