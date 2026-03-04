Un grand stade à Rennes, c'est confirmé !

Que ce soit via un agrandissement du Roazhon Park ou la construction d’un nouveau stade, le Stade Rennais souhaite voir plus grand dans les années à venir. Un projet auquel le futur maire ne s’opposera pas.

Il y a tout juste un an, le journal L’Equipe affirmait dans ses colonnes que la famille Pinault, qui ambitionnait un nouveau stade de 45.000 places, était finalement plutôt favorable à l’agrandissement du Roazhon Park. L’enceinte du Stade Rennais compte actuellement une capacité de 29.700 places et le propriétaire du club voit plus grand pour l’avenir. La construction d’un nouveau stade a longtemps été dans les tuyaux, mais le projet a finalement pris du plomb dans l’aile. La tendance des derniers mois était donc à un projet d’agrandissement du Roazhon Park.

Dès le mois de mars 2025, L’Equipe précisait néanmoins que ce projet ne verrait pas le jour avant les prochaines municipales. Et pour cause, le ou la prochain(e) maire aura son mot à dire dans ce dossier. Le Télégramme a ainsi été interrogé tous les candidats à l’élection municipale dans la ville de Rennes sur ce sujet, à savoir Marie Mesmeur (LFI), Ulysse Rabaté (divers gauche), Nathalie Appéré (PS), Charles Compagnon (centre droit), Julien Masson (RN) et Thomas Rousseau (LR). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters du Stade Rennais qui vont voter à cette élection dans les prochains jours devront aller au-delà du dossier du Roazhon Park pour faire leur choix dans les urnes.

Effectivement, tous les candidats à la mairie de Rennes interrogés par Le Télégramme se sont prononcés favorablement à un agrandissement du Roazhon Park. Tous sont unanimes sur le fait qu’il faudra laisser le choix à la famille Pinault de faire les travaux nécessaires dans l’enceinte du Stade Rennais pour atteindre la capacité espérée, à savoir les 43 à 45.000 places visés par le propriétaire du club. Une excellente nouvelle pour François Pinault ainsi que pour les supporters bretons, qui pourraient donc voir assez vite des travaux dans leur stade pour que celui-ci s’agrandisse.