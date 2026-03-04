ICONSPORT_360999_0013

Lorient - Nice : les compos (20h30 sur beIN Sports 2)

Coupe de France04 mars , 19:48
parMehdi Lunay
0
Quart de finale de la Coupe de France
Compo du FC Lorient : B.Kamara, Talbi, Yongwa, Meïté, Le Bris, Kouassi, Avom, Abergel, Makengo, Pagis, Dieng
Compo de l'OGC Nice : Diouf, Clauss, Oppong, A.Mendy, Dante, Bard, Vanhoutte, Sanson, Ndombélé, Boudache, Diallo
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

