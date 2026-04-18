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PSG : Escroquerie massive sur TikTok, 40.000 euros s'envolent

PSG18 avr. , 21:30
parClaude Dautel
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En vendant plus de 2.000 faux billets pour des matchs du PSG au Parc des Princes et à l'extérieur, un escroc de 22 ans a tiré le gros en se faisant interpeller. Son frère, complice, est en fuite.
Assister à un match du Paris Saint-Germain, surtour en Ligue des champions, revèle du gros challenge. Que ce soit lorsque l'équipe de Luis Enrique joue à domicile, ou même loin de la porte Saint-Cloud, la demande est colossale. Forcément, cela donne des idées à des gens mals intentionnés, et c'est ce qui s'est produit avec un jeune de 22 ans, originaire de la région parisienne qui en deux ans, et grâce à un compte TikTok très populaire, a réussi à écouler plusieurs centaines de tickets à près de 2.000 clients, qui en fait ont été arnarqués. Repérés lorsqu'ils sont arrivés aux contrôle avec ces faux billets, les victimes ont tous raconté la même histoire. Lassé de voir cela, le Paris Saint-Germain a finalement décidé de porter plainte à la fin du mois de janvie dernier.

Le PSG a porté plainte

La police a réussi à rapidement identifier le propriétaires des comptes sur les réseaux sociaux et le mois dernier l'individu en question a été interpellé par les forces de l'ordre. Bien évidemment cela ne changera rien pour les victimes, mais cela met hors course un escroc aux faux billets. Selon Le Parisien, le frère de l'individu en question était également dans le dossier, mais sachant ce qui venait d'arriver à son frère, il s'est enfui vers un pays étranger pour échapper à la police. Régulièrement des gens signalent sur les réseaux sociaux ce genre d'escroquerie, mais ce n'est jamais à une aussi grande échelle. Avec la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich qui se profile, ce genre d'arnaque risque de pululer.
Mais il est vrai qu'avec le prix des places sur le site officiel de revente du Paris Saint-Germain, la tentation est grande pour les supporters de croire au Père Noël. Mais ce cas précis, le Père Noël était une ordure. Comme le rappelle le PSG, il est très risqué de se procurer une place en dehors des canaux officiels. Pour en revenir, au garçon de 22 ans interpellé, il a été mis en examen pour « escroquerie, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et blanchiment d'escroquerie » et devra répondre des faits, qu'il a reconnus sans aucune hésitation devant la police.
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