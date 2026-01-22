PSG : Encore beaucoup d’absents pour Paris contre Auxerre

Déjà en manque de solutions sur son banc de touche face au Sporting en Ligue des Champions cette semaine (1-2), Luis Enrique devra composer avec un effectif réduit face à Auxerre en championnat ce vendredi.

« restera en soins en cette fin de semaine ». Achraf Hakimi sera également absent, sachant qu’il effectuera « un travail en salle en cette fin de semaine » après son retour de la CAN. Les autres forfaits côté En effet, ce jeudi soir, dans un communiqué médical, le club de la capitale française a annoncé les forfaits de plusieurs joueurs majeurs face à l’AJA. Touché au genou mardi, Fabian Ruiz. Achraf Hakimi sera également absent, sachant qu’il effectueraaprès son retour de la CAN. Les autres forfaits côté PSG sont ceux de Nuno Mendes, mais aussi les blessés de plus longue date comme Lee Kang-in, Joao Neves, Quentin Ndjantou, Matveï Safonov.

Par contre, Ibrahim Mbaye, auteur d'une CAN très intéressante avec le Sénégal, sera de retour dans le groupe pour tenter de battre Auxerre au Stade de l'Abbé-Deschamps.