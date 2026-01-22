ICONSPORT_282905_0296
Le PSG battu au Portugal, Luis Enrique a pété un câble

Le Paris Saint-Germain a subi un revers aussi inattendu que frustrant sur la pelouse du Sporting. Plus de 24 heures après le match, Luis Enrique n'avait pas décoléré. L'analyse à froid de la rencontre avec les joueurs a été très tendue.
Quand on a connu une année 2025 aussi fabuleuse que le Paris Saint-Germain, perdre un match ne ressemble pas à un drame. Par contre, si cela arrive deux fois en une semaine seulement, c'est bien plus problématique. Le PSG a quitté la coupe de France face au Paris FC 0-1 lundi dernier avant de tomber 2-1 au Sporting Portugal mardi soir. Deux défaites évitables face à des adversaires largement à la portée des Parisiens. Le perfectionniste Luis Enrique le sait mieux que quiconque.

Auxerre-PSG est plus important que jamais

L'entraîneur espagnol n'a pas apprécié du tout la défaite en Ligue des champions. Les 72% de possession de balle et les 28 tirs au but de son équipe ne le consolaient pas. Son debrief de la rencontre de mardi a été salé selon le journaliste Achille Ash, suiveur averti du PSG. Luis Enrique a ciblé directement plusieurs joueurs pour leur rendement voire leur état d'esprit. Il attend son groupe au tournant vendredi soir à Auxerre.
« Luis Enrique aurait fortement exprimé son mécontentement vis à vis du résultat et de la performance de certains de ses joueurs à huis clos comme à son habitude. L’entraîneur attend une réaction dès vendredi lors du déplacement à Auxerre », écrit le journaliste sur le réseau social. Le moment est bien choisi pour remobiliser les troupes parisiennes. Le PSG ne doit pas se rater en Bourgogne pour suivre le rythme de Lens en tête de la Ligue 1. Et, dans moins d'une semaine, le club parisien jouera sa place dans le top 8 de la Ligue des champions contre Newcastle.
