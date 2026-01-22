Le PSG battu au Portugal, Luis Enrique a pété un câble

Le Paris Saint-Germain a subi un revers aussi inattendu que frustrant sur la pelouse du Sporting. Plus de 24 heures après le match, Luis Enrique n'avait pas décoléré. L'analyse à froid de la rencontre avec les joueurs a été très tendue.

Quand on a connu une année 2025 aussi fabuleuse que le Paris Saint-Germain , perdre un match ne ressemble pas à un drame. Par contre, si cela arrive deux fois en une semaine seulement, c'est bien plus problématique. Le PSG a quitté la coupe de France face au Paris FC 0-1 lundi dernier avant de tomber 2-1 au Sporting Portugal mardi soir. Deux défaites évitables face à des adversaires largement à la portée des Parisiens. Le perfectionniste Luis Enrique le sait mieux que quiconque.

Auxerre-PSG est plus important que jamais

L'entraîneur espagnol n'a pas apprécié du tout la défaite en Ligue des champions . Les 72% de possession de balle et les 28 tirs au but de son équipe ne le consolaient pas. Son debrief de la rencontre de mardi a été salé selon le journaliste Achille Ash, suiveur averti du PSG. Luis Enrique a ciblé directement plusieurs joueurs pour leur rendement voire leur état d'esprit. Il attend son groupe au tournant vendredi soir à Auxerre.