Le PSG battu au Portugal, Luis Enrique a pété un câble

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?
Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match
ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?
30 millions oui lol c'est pas la meme chose
tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Luis Enrique 🇪🇸 aurait fortement exprimé son mécontentement vis à vis du résultat et de la performance de certains de ses joueurs à huis clos comme à son habitude. L’entraîneur attend une réaction dès vendredi lors du déplacement à Auxerre. #PSG