ICONSPORT_273039_0043

PSG : En danger, il regarde des vidéos pour se relancer

PSG08 oct. , 13:20
parNathan Hanini
0
Warren Zaïre-Emery retrouve l’équipe de France espoirs à l’occasion de cette trêve internationale. Le milieu de terrain parisien a du mal à retrouver son niveau cette saison. Il a donc mis en place certaines méthodes.
En quelques mois, Warren Zaïre-Emery est passé de l’enfant prodige à joueur de rotation au sein du Paris Saint-Germain. À 19 ans, le milieu de terrain français est victime du succès du trio Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. Avec l’hécatombe de blessés sur ce début de saison au sein du groupe de Luis Enrique, l’international français a retrouvé le rectangle vert. Mais ses performances n’ont pas convaincu Didier Deschamps de le réintégrer au sein du groupe France. Il fera le bonheur des espoirs lors de cette trêve internationale.

Warren Zaïre-Emery veut s’auto convaincre

Ce mercredi dans le journal l’Equipe, Warren Zaïre-Emery s’est livré sur ce retour chez les moins de 21 ans. Le joueur du Paris Saint-Germain sait qu’il ne passe pas les meilleurs mois de sa carrière sur le terrain. Alors, il met en place des choses pour retrouver la confiance. « J'aime bien regarder des vidéos où je prenais le ballon et où je faisais ce que je savais faire (en 2023-2024). Je pense que ça m'aide. Et quand je vois ces vidéos, je me dis que j'ai toutes les capacités pour être le meilleur. C'est à moi de retrouver cette insouciance », explique-t-il au quotidien français. Cette saison, Warren Zaïre-Emery a pris part à l’ensemble des matchs du PSG depuis le début de saison. Capitaine contre le LOSC en Ligue 1, le milieu de 19 ans reste dans les petits papiers de Luis Enrique. Le Français le sait, il est sur un début de saison mitigé, mais garde la confiance pour retrouver le niveau de ses débuts en professionnel afin de convaincre Didier Deschamps de l’emmener dans les bagages lors de la prochaine Coupe du monde. 
C'est moi tout seul qui me bride. Je sais que j'en ai les capacités. La confiance joue un petit peu. Ça va revenir naturellement. 
- Zaire Emery sur son niveau de jeu dans l'Equipe
0
Articles Recommandés
om mccourt se lache al khelaifi et labrune prennent cher mccourt 17 398447
OM

OM : Frank McCourt signe une vente d’envergure

ICONSPORT_271271_0131
Liga

Real Madrid : Rodrygo cire le banc et ne pleure pas

ICONSPORT_252799_0049
OL

OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon

ICONSPORT_246148_0002
TV

Canal+ menacé en Europe, bientôt le retour de la Ligue 1 ?

Fil Info

15:00
OM : Frank McCourt signe une vente d’envergure
14:30
Real Madrid : Rodrygo cire le banc et ne pleure pas
14:00
OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon
13:40
Canal+ menacé en Europe, bientôt le retour de la Ligue 1 ?
13:00
Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise
12:40
L'OM devant le PSG, une star de Canal+ y croit
12:20
OL : Fofana après Cherki, Man City réfléchit
12:00
Le PSG a une équipe qui vaut 1,4 milliard d'euros
11:30
« J’avais l’impression que nous étions les Tuche » : La maman de Mbappé en rigole encore

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

@DukeTogo13 Risible ? non pas que je sois vraiment fan de thauvin, mais j'ai l'impression qu'il porte son équipe de Lens depuis le début de saison et s'ils sont aussi haut au classement ils peuvent lui dire merci. Discutable oui, mais risible... Si on veut en discuter mais pas en rire alors selon toi quel ailier à la place avec autant d'influence dans le jeu de son équipe depuis le début de saison ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading