PSG : En danger, il regarde des vidéos pour se relancer

Warren Zaïre-Emery retrouve l’équipe de France espoirs à l’occasion de cette trêve internationale. Le milieu de terrain parisien a du mal à retrouver son niveau cette saison. Il a donc mis en place certaines méthodes.

En quelques mois, Warren Zaïre-Emery est passé de l’enfant prodige à joueur de rotation au sein du Paris Saint-Germain. À 19 ans, le milieu de terrain français est victime du succès du trio Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. Avec l’hécatombe de blessés sur ce début de saison au sein du groupe de Luis Enrique , l’international français a retrouvé le rectangle vert. Mais ses performances n’ont pas convaincu Didier Deschamps de le réintégrer au sein du groupe France. Il fera le bonheur des espoirs lors de cette trêve internationale.

Warren Zaïre-Emery veut s’auto convaincre

Ce mercredi dans le journal l’Equipe, Warren Zaïre-Emery s’est livré sur ce retour chez les moins de 21 ans. Le joueur du Paris Saint-Germain sait qu’il ne passe pas les meilleurs mois de sa carrière sur le terrain. Alors, il met en place des choses pour retrouver la confiance. « J'aime bien regarder des vidéos où je prenais le ballon et où je faisais ce que je savais faire (en 2023-2024). Je pense que ça m'aide. Et quand je vois ces vidéos, je me dis que j'ai toutes les capacités pour être le meilleur. C'est à moi de retrouver cette insouciance », explique-t-il au quotidien français. Cette saison, Warren Zaïre-Emery a pris part à l’ensemble des matchs du PSG depuis le début de saison. Capitaine contre le LOSC en Ligue 1, le milieu de 19 ans reste dans les petits papiers de Luis Enrique. Le Français le sait, il est sur un début de saison mitigé, mais garde la confiance pour retrouver le niveau de ses débuts en professionnel afin de convaincre Didier Deschamps de l’emmener dans les bagages lors de la prochaine Coupe du monde.