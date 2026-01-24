ICONSPORT_282539_0338

Un nouveau stade à Paris, c'est pas pour le PSG

Info24 janv. , 11:20
parMehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain souhaite construire un grand stade en Ile-de-France pour quitter le Parc des Princes. Ce n'est pas le seul club francilien à avoir ce projet. Actuellement en National, le FC Versailles va bâtir une nouvelle enceinte de 10 000 places.
Paris est sur le toit de l'Europe du football grâce au succès du PSG en Ligue des champions. Néanmoins, au niveau des infrastructures, la capitale française est loin d'être la championne d'Europe. La Ville Lumière fait pâle figure à côté de Londres et ses 7 stades de foot de plus de 25 000 places. Le Paris Saint-Germain se sent à l'étroit au Parc des Princes (48 000 sièges) et envisage de construire un grand stade en banlieue. L'autre formation parisienne de Ligue 1, le Paris FC, doit partager le stade Jean-Bouin avec les rugbymen du Stade Français.

Le FC Versailles va avoir son stade

Un autre ambitieux de la région parisienne est encore plus mal loti. Il s'agit du FC Versailles 78. Détenu par un groupe d'investisseurs dont Alexandre Mulliez, le club de National a changé d'enceinte à plusieurs reprises. Il a occupé Jean-Bouin, le stade Montbauron à Versailles avant de s'installer au stade Georges-Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye (camp des Loges). Un lieu trop modeste pour une possible montée en Ligue 2 à moyen terme mais cela va changer selon les informations du Parisien.
Le quotidien francilien indique que le FC Versailles va déménager à Saint-Quentin-en-Yvelines où il va bâtir un stade flambant neuf. L'enceinte fera 10 000 places et sera située sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le journal écrit que « le protocole d'accord est en cours de finalisation avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines » avec une inauguration prévue pour 2028-2029.

Lire aussi

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenuPSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu
De quoi accélérer le projet sportif du FC Versailles en quête du monde professionnel. De plus, cela permettra de renforcer l'identité locale et de fédérer son public dans les Yvelines. C'est le meilleur compromis pour un club qui ne peut réaliser un tel projet à Versailles. En effet, aucun stade d'envergure ne doit gâcher la vue autour du château de Versailles, monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281204_0135
CAN 2025

CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?

ICONSPORT_266826_0615 (1)
OL

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

ICONSPORT_279085_0061
Ligue 2

Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)

ICONSPORT_273704_0016
OM

OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME

Fil Info

24 janv. , 13:00
CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?
24 janv. , 12:40
Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant
24 janv. , 12:35
Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)
24 janv. , 12:20
OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME
24 janv. , 12:08
Rennes : Habib Beye écarte Seko Fofana
24 janv. , 12:00
Luis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiter
24 janv. , 11:40
TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
24 janv. , 11:00
Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Derniers commentaires

Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Il semblerait qu'il y ait déjà un souci entre Ethan Nwaneri et Mateta. Au mieux, il trouvera un bon sujet de discussion avec Aubameyang.

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

C'est peut-être pour le préserver pour le match de bruge , la qualification se joue mercredi a bruge

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Ça serait débile de le vendre lors ce mercato. Tessman est quasi indiscutable pour notre milieu, et on est encore engagé à 2 compét en + de la L1...

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Et Tessmann il est juste indiscutable au milieu de terrain chez nous il y a qu a regarder les matchs ou il n est pas sur le terrain c est généralement très compliqué .

TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Et Tessmann au milieu il est indiscutable .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading