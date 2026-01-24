Un nouveau stade à Paris, c'est pas pour le PSG

Le Paris Saint-Germain souhaite construire un grand stade en Ile-de-France pour quitter le Parc des Princes. Ce n'est pas le seul club francilien à avoir ce projet. Actuellement en National, le FC Versailles va bâtir une nouvelle enceinte de 10 000 places.

Paris est sur le toit de l'Europe du football grâce au succès du PSG en Ligue des champions. Néanmoins, au niveau des infrastructures, la capitale française est loin d'être la championne d'Europe. La Ville Lumière fait pâle figure à côté de Londres et ses 7 stades de foot de plus de 25 000 places. Le Paris Saint-Germain se sent à l'étroit au Parc des Princes (48 000 sièges) et envisage de construire un grand stade en banlieue. L'autre formation parisienne de Ligue 1, le Paris FC, doit partager le stade Jean-Bouin avec les rugbymen du Stade Français.

Le FC Versailles va avoir son stade

Un autre ambitieux de la région parisienne est encore plus mal loti. Il s'agit du FC Versailles 78. Détenu par un groupe d'investisseurs dont Alexandre Mulliez, le club de National a changé d'enceinte à plusieurs reprises. Il a occupé Jean-Bouin, le stade Montbauron à Versailles avant de s'installer au stade Georges-Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye (camp des Loges). Un lieu trop modeste pour une possible montée en Ligue 2 à moyen terme mais cela va changer selon les informations du Parisien.

Le quotidien francilien indique que le FC Versailles va déménager à Saint-Quentin-en-Yvelines où il va bâtir un stade flambant neuf. L'enceinte fera 10 000 places et sera située sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le journal écrit que « le protocole d'accord est en cours de finalisation avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines » avec une inauguration prévue pour 2028-2029.

De quoi accélérer le projet sportif du FC Versailles en quête du monde professionnel. De plus, cela permettra de renforcer l'identité locale et de fédérer son public dans les Yvelines. C'est le meilleur compromis pour un club qui ne peut réaliser un tel projet à Versailles. En effet, aucun stade d'envergure ne doit gâcher la vue autour du château de Versailles, monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.