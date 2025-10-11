fabian ruiz sur le depart alerte maximale au psg iconsport 267396 0322 398379

PSG : De Galtier à Luis Enrique, Fabian Ruiz est choqué

PSG11 oct. , 22:00
parEric Bethsy
0
Epanoui sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz a connu des moments plus compliqués au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain se souvient de ses débuts difficiles avec l’ancien coach Christophe Galtier.
Il y a encore quelques années, peu sont ceux qui auraient prédit une telle métamorphose de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain a connu des débuts compliqués au Paris Saint-Germain et n’était pas épargné par les critiques. « La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif, s’est souvenu l’Espagnol dans un entretien accordé à So Foot. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés. »
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 29 Milieu

UEFA Nations League

Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Son déclic est finalement apparu un an après sa signature, lorsque le Paris Saint-Germain a changé d’entraîneur. « Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux, a confié le Parisien. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer, et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien. » Un changement de philosophie bénéfique pour Fabian Ruiz qui a également profité des qualités humaines de son compatriote.
« Il m’a beaucoup appris, a témoigné l’ancien Napolitain. Il passe 24 heures sur 24 à penser comme un entraîneur, mais avec lui, ça va bien au-delà du football. Malgré toutes les circonstances personnelles qu’il a dû affronter, il arrive à tirer le côté positif de tout. C’est une leçon de vie fantastique. Il te fait donner de la valeur à ceux qui en méritent vraiment. Pour nous qui vivons dans une bulle, c’est important d’avoir un entraîneur comme lui. »
« Il ne parle pas souvent individuellement avec chacun d’entre nous, mais je me souviens d’une discussion où il m’a montré certaines de mes actions, avec des corrections. Il a essayé de me transmettre ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que si je faisais ce qu’il me demandait, j’allais jouer, qu’il était content de m’avoir dans le vestiaire. Il m’a assuré que j’allais être important, a relayé le milieu de terrain. Il arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur, l’exploiter au maximum. Il ne laisse personne se relâcher, peu importe de qui il s’agit, son âge ou sa position. C’est quelque chose qu’il sait faire comme personne, et ça paye. » La trajectoire de Fabian Ruiz en est le parfait exemple.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Villas-Boas
Liga

Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition

ICONSPORT_273198_0010
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi

ICONSPORT_273454_0086
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota

le real a flashe sur lukeba l ol pourra se consoler lukeba 3 381895
OL

OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains

Fil Info

23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé
23:00
Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition
22:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
22:44
CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota
22:30
OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains
21:30
TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+
21:00
Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France
20:30
Upamecano à Liverpool, l’immense coup de pression
20:09
Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)

Derniers commentaires

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Rage en silence.Ousmane ballon d or

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Zlatan a raison

OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Même pas 13 mais 14 titres de championnat si on récupère le titre voler par Marseille et canal plus.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Rammens ton bec ma petite kENNY? JE CHIEE

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Doug, incroyable sa peur non ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading