PSG : De Galtier à Luis Enrique, Fabian Ruiz est choqué

Epanoui sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz a connu des moments plus compliqués au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain se souvient de ses débuts difficiles avec l’ancien coach Christophe Galtier.

La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif, s’est souvenu l’Espagnol dans un entretien accordé à So Foot. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés. » Il y a encore quelques années, peu sont ceux qui auraient prédit une telle métamorphose de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain a connu des débuts compliqués au Paris Saint-Germain et n’était pas épargné par les critiques. «, s’est souvenu l’Espagnol dans un entretien accordé à So Foot.

F. Ruiz Peña Espagne • Âge 29 • Milieu UEFA Nations League Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Son déclic est finalement apparu un an après sa signature, lorsque le Paris Saint-Germain a changé d’entraîneur. « Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux, a confié le Parisien. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer, et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien. » Un changement de philosophie bénéfique pour Fabian Ruiz qui a également profité des qualités humaines de son compatriote.

« Il m’a beaucoup appris, a témoigné l’ancien Napolitain. Il passe 24 heures sur 24 à penser comme un entraîneur, mais avec lui, ça va bien au-delà du football. Malgré toutes les circonstances personnelles qu’il a dû affronter, il arrive à tirer le côté positif de tout. C’est une leçon de vie fantastique. Il te fait donner de la valeur à ceux qui en méritent vraiment. Pour nous qui vivons dans une bulle, c’est important d’avoir un entraîneur comme lui. »

« Il ne parle pas souvent individuellement avec chacun d’entre nous, mais je me souviens d’une discussion où il m’a montré certaines de mes actions, avec des corrections. Il a essayé de me transmettre ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que si je faisais ce qu’il me demandait, j’allais jouer, qu’il était content de m’avoir dans le vestiaire. Il m’a assuré que j’allais être important, a relayé le milieu de terrain. Il arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur, l’exploiter au maximum. Il ne laisse personne se relâcher, peu importe de qui il s’agit, son âge ou sa position. C’est quelque chose qu’il sait faire comme personne, et ça paye. » La trajectoire de Fabian Ruiz en est le parfait exemple.