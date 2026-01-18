PSG : Chevalier chambre et prend une tornade de critiques

Après des débuts compliqués, Lucas Chevalier est sur le bon chemin avec le PSG. En forme en ce début d’année 2026, le gardien français peine toutefois à faire l’unanimité en dehors du terrain.

Excellent lors du Trophée des champions entre l’OM et le PSG au début de l’année civile, Lucas Chevalier retrouve peu à peu son meilleur niveau. Face à son club formateur du LOSC vendredi soir, l’international français a de nouveau livré une prestation solide avec un clean-sheat. De bon augure pour la suite de la saison même si Lucas Chevalier peine à faire l’unanimité… en dehors du terrain. Il y a quelques semaines, le gardien formé à Lille s’était mis tout seul dans une polémique liée à ses opinions politiques en raison d’un malheureux like sur Instagram.

Le célèbre réseau social a de nouveau joué des tours à Chevalier puisque le gardien parisien a posté une photo qui prête à confusion. Sur celle-ci, on y voit Lucas Chevalier célébrer un but du Paris Saint-Germain avec en fond, l’écran géant montrant à terre Berke Özer, son successeur dans le Nord. Il n’en fallait pas davantage pour que cette story fasse l’objet de critiques massives de la part des supporters lillois mais aussi de la part des fans du PSG.

Lucas Chevalier pris pour cible

« Il n’a aucun respect », « Il chambre alors qu’il a faillit se manger un lob de Giroud », « Mais il est complexé pour se sentir obligé de chambrer comme ça ? », « Qu’il commence pas à prendre la confiance non plus car il est pas terrible », « On le respecte énormément à Lille mais si il fait des trucs comme ça peut vite tourner », « Un manque de respect contre ton anciens club » ou encore « Triste de célébré comme ça, et de mettre autant de post insta contre ton club formateur, t’oublies d’où tu viens » peut-on lire sur X, au milieu de nombreux messages similaires.

Pris pour cible, Lucas Chevalier répondra peut-être en expliquant que la photo n’avait pas pour but de chambrer. En attendant, le gardien du Paris Saint-Germain ne soigne pas vraiment sa cote de popularité. C’est même tout l’inverse et cela commence à faire beaucoup pour le successeur de Gianluigi Donnarumma dans la capitale.