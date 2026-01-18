ICONSPORT_282221_0604

PSG : Chevalier chambre et prend une tornade de critiques

PSG18 janv. , 18:30
parCorentin Facy
1
Après des débuts compliqués, Lucas Chevalier est sur le bon chemin avec le PSG. En forme en ce début d’année 2026, le gardien français peine toutefois à faire l’unanimité en dehors du terrain.
Excellent lors du Trophée des champions entre l’OM et le PSG au début de l’année civile, Lucas Chevalier retrouve peu à peu son meilleur niveau. Face à son club formateur du LOSC vendredi soir, l’international français a de nouveau livré une prestation solide avec un clean-sheat. De bon augure pour la suite de la saison même si Lucas Chevalier peine à faire l’unanimité… en dehors du terrain. Il y a quelques semaines, le gardien formé à Lille s’était mis tout seul dans une polémique liée à ses opinions politiques en raison d’un malheureux like sur Instagram.
Le célèbre réseau social a de nouveau joué des tours à Chevalier puisque le gardien parisien a posté une photo qui prête à confusion. Sur celle-ci, on y voit Lucas Chevalier célébrer un but du Paris Saint-Germain avec en fond, l’écran géant montrant à terre Berke Özer, son successeur dans le Nord. Il n’en fallait pas davantage pour que cette story fasse l’objet de critiques massives de la part des supporters lillois mais aussi de la part des fans du PSG.

Lucas Chevalier pris pour cible

« Il n’a aucun respect », « Il chambre alors qu’il a faillit se manger un lob de Giroud », « Mais il est complexé pour se sentir obligé de chambrer comme ça ? », « Qu’il commence pas à prendre la confiance non plus car il est pas terrible », « On le respecte énormément à Lille mais si il fait des trucs comme ça peut vite tourner », « Un manque de respect contre ton anciens club » ou encore « Triste de célébré comme ça, et de mettre autant de post insta contre ton club formateur, t’oublies d’où tu viens » peut-on lire sur X, au milieu de nombreux messages similaires.

Lire aussi

PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanchePSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche
Pris pour cible, Lucas Chevalier répondra peut-être en expliquant que la photo n’avait pas pour but de chambrer. En attendant, le gardien du Paris Saint-Germain ne soigne pas vraiment sa cote de popularité. C’est même tout l’inverse et cela commence à faire beaucoup pour le successeur de Gianluigi Donnarumma dans la capitale.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270810_0011
ASSE

L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé

vexe par le psg arsenal va fermer des bouches arteta 3 392738
Liga

Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque

coup de foudre a milan le barca adore son bourreau bastoni 392550
PSG

80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant

ICONSPORT_267315_0087
OL

Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !

Fil Info

18 janv. , 21:30
L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé
18 janv. , 21:00
Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque
18 janv. , 20:30
80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant
18 janv. , 19:55
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !
18 janv. , 19:49
OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
18 janv. , 19:30
OL-Brest : Les Bretons sans entraîneur à Lyon
18 janv. , 19:30
Lautaro Rivero, la trouvaille de l'OM en Argentine
18 janv. , 19:16
L1 : Le Havre frustre Rennes
18 janv. , 19:14
L1 : Le Paris FC fait le coup parfait à Nantes

Derniers commentaires

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Si c'était au rugby c'est jaune exclusion 10 mn , ca tu pas complètement le match

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ça m'étonne pas de toi Frappart...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading