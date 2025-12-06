ICONSPORT_273736_0053

OL : Lucas Beraldo à Lyon, le très gros pari

L’OL souhaite renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato. Et tandis que l’idée Axel Disasi ne fait pas l’unanimité, le club rhodanien pourrait tenter l’énorme pari Lucas Beraldo, peu utilisé au PSG.
L’Olympique Lyonnais sera privé de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pendant la CAN et cherche par conséquent un défenseur central pour le mercato de janvier. La piste Axel Disasi est creusée, mais elle ne fait pas l’unanimité en interne. Paulo Fonseca n’est pas un grand fan du défenseur de Chelsea, écarté par Enzo Maresca chez les Blues et qui cherche par conséquent un point de chute au mercato hivernal.
L’OL est une piste intéressante pour le vice-champion du monde 2022, mais il n’est donc pas certain que celle-ci aboutisse. Et si l’OL regardait plutôt du côté de la Ligue 1 pour se renforcer ? Le site We Sport soumet cette idée aux dirigeants du club rhodanien, avec la piste menant à Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain joue peu dans la capitale, et il n’est pas vraiment satisfait de cette situation alors qu’il ambitionne de disputer la Coupe du monde en juin prochain.
De quoi tenter le coup pour l’OL via un prêt sec de six mois ? « Annoncé en partance à chaque marché des transferts, l’international auriverde doit grappiller du temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2026, s’il veut se donner une chance de faire partie de l’aventure avec la Seleçao de Carlo Ancelotti. Acheté à l’hiver 2024 pour 20 M€, Lucas Beraldo demeure sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain » précise néanmoins le média. Reste maintenant à voir si du côté de l’OL, on jugera cette piste réalisable.

Le PSG pas ouvert à un prêt ?

Nul doute que le profil de Lucas Beraldo correspond en tout cas bien plus à ce que Paulo Fonseca recherche par rapport à Axel Disasi. Mais du côté de Luis Enrique et de Luis Campos, l’idée de prêter six mois Lucas Beraldo sans perspective de vente par la suite est peu attrayante. Il faudrait donc un sacré coup de pouce de la part du PSG, pour ne pas dire un grand miracle, pour voir le défenseur central brésilien de 22 ans poser ses valises à Lyon pour six mois.
