Roberto De Zerbi

OM : Balerdi ou Pavard, De Zerbi ne peut plus attendre

OM06 déc. , 20:00
parEric Bethsy
Furieux après la défaite à Lille (1-0) vendredi, Roberto De Zerbi a critiqué les performances individuelles de ses joueurs. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est lui aussi jugé responsable de cette contre-performance à cause de son choix tactique.
Avec un effectif aussi bien fourni, un entraîneur peut vite se retrouver en difficulté. Roberto De Zerbi en est la preuve, lui qui peine à trouver la bonne formule en défense avec toutes les solutions à sa disposition. Le coach de l’Olympique de Marseille s’est de nouveau laissé tenter par une charnière à trois centraux à Lille vendredi. Un choix perdant, constate le média Football Club de Marseille.
« L’idée de débuter avec une défense à trois interroge - d’autant que ce système a déjà montré ses limites dans le passé, analyse le site spécialisé dans son édito. L’absence de latéral droit défensif convaincant pèse lourd : le choix de titulariser Weah dans un rôle de latéral pur ne rassurait déjà pas, d’autant qu’il paraît mieux adapté à un rôle de piston offensif. » En réalité, le problème vient peut-être de l’incapacité de l’Italien à trancher entre trois cadres importants.
« De Zerbi, lorsqu’il dispose d’un trio défensif Pavard-Aguerd-Balerdi, semble hésiter à en sortir un, même si le système ne fonctionne pas, remarquent nos confrères. Avec le retour prochain de Medina, la situation risque de devenir encore plus délicate. Même lorsque le coach a finalement opté pour un 4-4-2 en remettant Pavard dans un couloir droit, positionnant Weah ailier et Greenwood faux meneur de jeu, le mal était déjà fait. Pavard, visiblement mécontent d’être remplacé après l’heure de jeu, symbolise à lui seul le malaise d’un système et d’une organisation tactique qui peinent à trouver des repères. »

Qui avec Aguerd ?

Ce sera donc le souci à régler en priorité avant d’aller défier l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des Champions. « Avant tout, le coach devra trancher en défense, pour enfin installer une charnière cohérente. Aguerd paraît aujourd’hui indéboulonnable - reste à choisir entre Balerdi et Pavard pour l’accompagner, a estimé le média marseillais. (…) S’il veut rester compétitif dans la course au podium, l’OM doit retrouver solidité défensive, clarté tactique et un vrai engagement collectif - dès la prochaine rencontre. » Au-delà du championnat, une place dans le top 24 de la C1 est également en jeu.
Derniers commentaires

PSG - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ouin Ouin ? 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ang : La guérison attendra pour Liverpool

Il faut viré Slot

PSG - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Retour du 3-4-2.....qui nous porte pas qouvent bonheur....et Hernandez dans le lot....

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Oui si on joue des équipes qui jouent ça peut être interessant, Lille à joué avant de marquer mais il a rien fait, quand les équipes mettent le bus tu le vois pas et il y en a beaucoup qui le mette, donc oui le mettre sur le banc quand c'est des équipes comme ça ok et titu contre des équipes qui jouent. Mais quand meme 35 patates pour ça perso ça me convient pas. Qui sait peut_être qu'il va être meilleur bientôt mais j'y crois guère.

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Encore une fois, si c'est pour jouer à la baballe avec 4 ou 5 touches de balle avant de faire une passe, autant le mettre sur le banc. Les matchs où il a été bon sont ceux où on jouait rapidement vers l'avant. Ce n'est pas lui que les adversaires attendent, c'est toute l'équipe. Ils redescendent à la ligne médiane et resserrent les lignes en bloquant l'axe. Que ce soit à droite ou à gauche ils mettent deux gars sur l'ailier en cas de passage sur le côté et ils savent que ça va repartir vers l'arrière. Ce n'est pas la faute de Paixao si notre jeu est stérile en attaque placée et si on a abandonné le pressing haut tout azimut.

Loading