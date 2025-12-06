OM : Balerdi ou Pavard, De Zerbi ne peut plus attendre

Furieux après la défaite à Lille (1-0) vendredi, Roberto De Zerbi a critiqué les performances individuelles de ses joueurs. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est lui aussi jugé responsable de cette contre-performance à cause de son choix tactique.

Avec un effectif aussi bien fourni, un entraîneur peut vite se retrouver en difficulté. Roberto De Zerbi en est la preuve, lui qui peine à trouver la bonne formule en défense avec toutes les solutions à sa disposition. Le coach de l’Olympique de Marseille s’est de nouveau laissé tenter par une charnière à trois centraux à Lille vendredi. Un choix perdant, constate le média Football Club de Marseille.

« L’idée de débuter avec une défense à trois interroge - d’autant que ce système a déjà montré ses limites dans le passé, analyse le site spécialisé dans son édito. L’absence de latéral droit défensif convaincant pèse lourd : le choix de titulariser Weah dans un rôle de latéral pur ne rassurait déjà pas, d’autant qu’il paraît mieux adapté à un rôle de piston offensif. » En réalité, le problème vient peut-être de l’incapacité de l’Italien à trancher entre trois cadres importants.

« De Zerbi, lorsqu’il dispose d’un trio défensif Pavard-Aguerd-Balerdi, semble hésiter à en sortir un, même si le système ne fonctionne pas, remarquent nos confrères. Avec le retour prochain de Medina, la situation risque de devenir encore plus délicate. Même lorsque le coach a finalement opté pour un 4-4-2 en remettant Pavard dans un couloir droit, positionnant Weah ailier et Greenwood faux meneur de jeu, le mal était déjà fait. Pavard, visiblement mécontent d’être remplacé après l’heure de jeu, symbolise à lui seul le malaise d’un système et d’une organisation tactique qui peinent à trouver des repères. »

Qui avec Aguerd ?

Ce sera donc le souci à régler en priorité avant d’aller défier l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des Champions. « Avant tout, le coach devra trancher en défense, pour enfin installer une charnière cohérente. Aguerd paraît aujourd’hui indéboulonnable - reste à choisir entre Balerdi et Pavard pour l’accompagner, a estimé le média marseillais. (…) S’il veut rester compétitif dans la course au podium, l’OM doit retrouver solidité défensive, clarté tactique et un vrai engagement collectif - dès la prochaine rencontre. » Au-delà du championnat, une place dans le top 24 de la C1 est également en jeu.