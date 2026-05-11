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Randal Kolo Muani

PSG : Cet attaquant à un but enfin viré

PSG11 mai , 10:10
parQuentin Mallet
2
Malgré une saison en prêt à Tottenham complètement ratée, Randal Kolo Muani a toujours la cote auprès de la Juventus. Le club de la Vieille Dame est prêt à tout pour le faire revenir, alors que les négociations avec le PSG avancent très bien.
Souvenez-vous l'été dernier, lorsque le Paris Saint-Germain essayait tant bien que mal de récupérer une somme importante pour Randal Kolo Muani. Après un feuilleton interminable, il n'est finalement pas resté à la Juventus à l'issue de son prêt concluant, mais s'est retrouvé à Tottenham. En Premier League, le natif de Bondy a connu un véritable cauchemar : malgré 27 apparitions et un temps de jeu important en championnat, « RKM » n'a inscrit qu'un but et délivré qu'une seule passe décisive.
Un triste bilan et un constat d'échec important qui poussent la direction de Tottenham à ne pas le conserver en fin de saison. Bonne nouvelle pour la Juventus, toutefois, qui est heureuse de pouvoir avoir une nouvelle fois une chance de le recruter l'été prochain. Et aux dernières nouvelles, les discussions avancent bien.

Randal Kolo Muani à la Juventus cet été

Dans le cadre d'une restructuration globale de son effectif avec plusieurs recrutements importants en ligne de mire pour retrouver les sommets de la Serie A, la Juventus n'a pas oublié Randal Kolo Muani. Comme l'indique TEAMtalk, les Bianconeri ne le lâchent pas et comptent bien tout faire pour le recruter à l'issue de son prêt. Le média britannique affirme d'ailleurs que les discussions avec le PSG se passent particulièrement bien, au point d'instaurer un climat de grande confiance du côté du club turinois. Pour l'heure, les négociations sont à un stade avancé et les dirigeants de ce dernier sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord.
Une maigre consolation pour le Paris Saint-Germain. Car si aucun montant n'a encore filtré sur son futur départ du club de la capitale, Randal Kolo Muani rapportera définitivement moins que l'investissement réalisé pour le recruter. Arrivé au PSG contre 90 millions d'euros, il n'en vaut aujourd'hui plus que 22, selon les données du site spécialisé Transfermarkt.
R. Kolo Muani

R. Kolo Muani

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs27
Buts1
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

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En revanche j'espère que l'OL gardera et aura confiance en Alejandro Gomez Rodriguez, mine de rien à 18 ans il fait une très bonne saison en pro, 3 buts et 2 passes décisives en 17 match en n'étant pas toujours titulaire ses statistiques pour son âge sont plus qu'encourageantes.

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Sergio sors de ce corps … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!

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Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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