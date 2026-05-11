PSG : Cet attaquant à un but enfin viré

Malgré une saison en prêt à Tottenham complètement ratée, Randal Kolo Muani a toujours la cote auprès de la Juventus. Le club de la Vieille Dame est prêt à tout pour le faire revenir, alors que les négociations avec le PSG avancent très bien.

Souvenez-vous l'été dernier, lorsque le Paris Saint-Germain essayait tant bien que mal de récupérer une somme importante pour Randal Kolo Muani. Après un feuilleton interminable, il n'est finalement pas resté à la Juventus à l'issue de son prêt concluant, mais s'est retrouvé à Tottenham. En Premier League, le natif de Bondy a connu un véritable cauchemar : malgré 27 apparitions et un temps de jeu important en championnat, « RKM » n'a inscrit qu'un but et délivré qu'une seule passe décisive.

Un triste bilan et un constat d'échec important qui poussent la direction de Tottenham à ne pas le conserver en fin de saison. Bonne nouvelle pour la Juventus, toutefois, qui est heureuse de pouvoir avoir une nouvelle fois une chance de le recruter l'été prochain. Et aux dernières nouvelles, les discussions avancent bien.

Randal Kolo Muani à la Juventus cet été

Dans le cadre d'une restructuration globale de son effectif avec plusieurs recrutements importants en ligne de mire pour retrouver les sommets de la Serie A , la Juventus n'a pas oublié Randal Kolo Muani. Comme l'indique TEAMtalk, les Bianconeri ne le lâchent pas et comptent bien tout faire pour le recruter à l'issue de son prêt. Le média britannique affirme d'ailleurs que les discussions avec le PSG se passent particulièrement bien, au point d'instaurer un climat de grande confiance du côté du club turinois. Pour l'heure, les négociations sont à un stade avancé et les dirigeants de ce dernier sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord.

Une maigre consolation pour le Paris Saint-Germain. Car si aucun montant n'a encore filtré sur son futur départ du club de la capitale, Randal Kolo Muani rapportera définitivement moins que l'investissement réalisé pour le recruter. Arrivé au PSG contre 90 millions d'euros, il n'en vaut aujourd'hui plus que 22, selon les données du site spécialisé Transfermarkt.