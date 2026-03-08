PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés

Avant de croiser deux fois la route de Chelsea en Ligue des champions, Luis Enrique a de nombreux soucis à régler au PSG. A commencer par celui des penaltys où Paris est devenu catastrophique.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a beau donner sa chance à plusieurs joueurs, cette saison les champions d'Europe sont très mauvais dans cet exercice. Alors que le PSG est bon lorsqu'il s'agit des tirs au but, Flamengo et l'OM ne diront pas le contraire, rien ne va plus lorsqu'il s'agit d'un bon vieux péno. Pour preuve, les joueurs parisiens en ont raté cinq sur dix cette saison, et sont sur une série de trois échecs consécutifs dans cet exercice, dont le dernier par Désiré Doué lors de la victoire du PSG au Havre la semaine passée. Avant de rencontrer Chelsea, Paris doit impérativement renouer avec la réussite dans ce qui est tout sauf une loterie. Et un nom sort déjà, celui de Nuno Mendes.

Nuno Mendes, c'est Monsieur 100%

Du haut de ses 23 ans, et même s'il est défenseur, l'international portugais du Paris Saint-Germain n'est pourtant pas le joueur cité en premier lorsque l'on pense à un tireur. Mais comme le fait remarquer La Tribune Dimanche, Nuno Mendes n'a jamais échoué et sait tirer sous une énorme pression. « A Paris, sur le papier, le plus fiable semble Gonçalo Ramos, mais il joue peu (...) Deux joueurs affichent 100% de réussite : Kang-in Lee (1 penalty, 1 tir au but), et surtout Nuno Mendes qui n’a jamais tremblé en trois tentatives, y compris dans la peau du dernier tireur, contre Tottenham en Super Coupe d’Europe », fait remarquer Solen Cherrier, journaliste de l'hebdomadaire dominical.

On ne sait pas ce que va décider Luis Enrique, surtout si Ousmane Dembélé est titularisé face à Chelsea, mais au moment où les champions d'Europe sont dans le dur, le PSG ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de statistiques dans l'exercice des pénaltys. Mais l'entraîneur parisien doit prendre ses responsabilités et ne pas procéder à un turn over permanent qui n'est bon pour personne.