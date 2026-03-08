Nuno Mens - PSG
Nuno Mendes

PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés

PSG08 mars , 13:00
parClaude Dautel
0
Avant de croiser deux fois la route de Chelsea en Ligue des champions, Luis Enrique a de nombreux soucis à régler au PSG. A commencer par celui des penaltys où Paris est devenu catastrophique.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain a beau donner sa chance à plusieurs joueurs, cette saison les champions d'Europe sont très mauvais dans cet exercice. Alors que le PSG est bon lorsqu'il s'agit des tirs au but, Flamengo et l'OM ne diront pas le contraire, rien ne va plus lorsqu'il s'agit d'un bon vieux péno. Pour preuve, les joueurs parisiens en ont raté cinq sur dix cette saison, et sont sur une série de trois échecs consécutifs dans cet exercice, dont le dernier par Désiré Doué lors de la victoire du PSG au Havre la semaine passée. Avant de rencontrer Chelsea, Paris doit impérativement renouer avec la réussite dans ce qui est tout sauf une loterie. Et un nom sort déjà, celui de Nuno Mendes.

Nuno Mendes, c'est Monsieur 100%

Du haut de ses 23 ans, et même s'il est défenseur, l'international portugais du Paris Saint-Germain n'est pourtant pas le joueur cité en premier lorsque l'on pense à un tireur. Mais comme le fait remarquer La Tribune Dimanche, Nuno Mendes n'a jamais échoué et sait tirer sous une énorme pression. « A Paris, sur le papier, le plus fiable semble Gonçalo Ramos, mais il joue peu (...) Deux joueurs affichent 100% de réussite : Kang-in Lee (1 penalty, 1 tir au but), et surtout Nuno Mendes qui n’a jamais tremblé en trois tentatives, y compris dans la peau du dernier tireur, contre Tottenham en Super Coupe d’Europe », fait remarquer Solen Cherrier, journaliste de l'hebdomadaire dominical.
On ne sait pas ce que va décider Luis Enrique, surtout si Ousmane Dembélé est titularisé face à Chelsea, mais au moment où les champions d'Europe sont dans le dur, le PSG ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de statistiques dans l'exercice des pénaltys. Mais l'entraîneur parisien doit prendre ses responsabilités et ne pas procéder à un turn over permanent qui n'est bon pour personne.
0
Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

