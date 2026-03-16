PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

Le PSG arrivera mardi soir à Stamford Bridge avec une confortable avance de trois buts, mais l'histoire du club de la capitale montre que rien n'est jamais acquis dans le football. Bertrand Latour ne croit cependant pas à une remontada version Chelsea.

Le Paris Saint-Germain a tangué contre Chelsea mercredi dernier au Parc des Princes, mais dans un final époustouflant, les champions d'Europe ont finalement laminé les Londoniens sur le score de 5-2. Paris fera donc le déplacement de l'autre côté de la Manche avec un vrai gros avantage et semble en pole position pour un ticket en quart de finale de la Ligue des champions. Cependant, à chaque fois que le PSG a semblé être en position de force, rien ne s'est passé comme prévu.

Canal Football Club à deux jours du Personne n'a évidemment oublié le 6-1 de la remontada face à Barcelone, mais l'an passé, avant de devenir champion d'Europe, l'équipe de Luis Enrique a bien failli se faire retourner par Aston Villa, le match retour en Angleterre ayant tourné au cauchemar pour le Paris SG, qui s'en était sorti par miracle. Cependant, pour Bertrand Latour, Chelsea a montré trop de lacunes pour espérer humilier le Paris Saint-Germain. Et notre confrère d'étayer sa thèse lors duà deux jours du match retour Chelsea-PSG qui sera évidemment diffusé sur Canal+

Le journaliste de Canal+ a beau avoir vu Paris se faire parfois secouer par Chelsea, il a également constaté qu'Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pouvaient marquer des buts à une défense anglaise pas au niveau. « Une remontada ? Je pense qu’ils sont à l’abri, car ils ont gagné la Ligue des champions la saison dernière et ils connaissent ces moments-là. Chelsea est une équipe attractive, mais aussi un petit peu inexpérimentée. Ce qui explique la manière dont ils ont lâché dans le dernier quart d’heure à Paris. S’ils avaient accepté de perdre ce match sans que cela tourne au naufrage, ils auraient eu des chances de se qualifier. Et je pense surtout que le Paris Saint-Germain marquera à Stamford Bridge, ce qui va compliquer encore la tâche. J’imagine le PSG à l’abri d’une déconvenue mardi à Londres, mais je pense qu’ils ont aussi eu beaucoup de réussite à l’aller », a précisé Bertrand Latour.