ICONSPORT 100299 0124
6-1, la remontada légendaire

PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

PSG16 mars , 11:00
parClaude Dautel
3
Le PSG arrivera mardi soir à Stamford Bridge avec une confortable avance de trois buts, mais l'histoire du club de la capitale montre que rien n'est jamais acquis dans le football. Bertrand Latour ne croit cependant pas à une remontada version Chelsea.
Le Paris Saint-Germain a tangué contre Chelsea mercredi dernier au Parc des Princes, mais dans un final époustouflant, les champions d'Europe ont finalement laminé les Londoniens sur le score de 5-2. Paris fera donc le déplacement de l'autre côté de la Manche avec un vrai gros avantage et semble en pole position pour un ticket en quart de finale de la Ligue des champions. Cependant, à chaque fois que le PSG a semblé être en position de force, rien ne s'est passé comme prévu.
Personne n'a évidemment oublié le 6-1 de la remontada face à Barcelone, mais l'an passé, avant de devenir champion d'Europe, l'équipe de Luis Enrique a bien failli se faire retourner par Aston Villa, le match retour en Angleterre ayant tourné au cauchemar pour le Paris SG, qui s'en était sorti par miracle. Cependant, pour Bertrand Latour, Chelsea a montré trop de lacunes pour espérer humilier le Paris Saint-Germain. Et notre confrère d'étayer sa thèse lors du Canal Football Club à deux jours du match retour Chelsea-PSG qui sera évidemment diffusé sur Canal+.
Le journaliste de Canal+ a beau avoir vu Paris se faire parfois secouer par Chelsea, il a également constaté qu'Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pouvaient marquer des buts à une défense anglaise pas au niveau. « Une remontada ? Je pense qu’ils sont à l’abri, car ils ont gagné la Ligue des champions la saison dernière et ils connaissent ces moments-là. Chelsea est une équipe attractive, mais aussi un petit peu inexpérimentée. Ce qui explique la manière dont ils ont lâché dans le dernier quart d’heure à Paris. S’ils avaient accepté de perdre ce match sans que cela tourne au naufrage, ils auraient eu des chances de se qualifier. Et je pense surtout que le Paris Saint-Germain marquera à Stamford Bridge, ce qui va compliquer encore la tâche. J’imagine le PSG à l’abri d’une déconvenue mardi à Londres, mais je pense qu’ils ont aussi eu beaucoup de réussite à l’aller », a précisé Bertrand Latour.
3
Articles Recommandés
Morton Tolisso ICONSPORT_362026_0270
OL

OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

Greenwood ICONSPORT_361265_0045
OM

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

ICONSPORT_282905_0308
PSG

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Ligue des Champions

Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City

Fil Info

16 mars , 12:40
OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?
16 mars , 12:20
L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood
16 mars , 12:00
PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid
16 mars , 11:40
Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City
16 mars , 11:30
L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien
16 mars , 11:05
Le PSG convoque un groupe sans surprise pour aller à Chelsea
16 mars , 10:30
OM : Benatia boucle une arrivée à 8 ME
16 mars , 10:00
OL : Endrick s'écroule, le Real Madrid s'inquiète

Derniers commentaires

L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien

Ta connerie oui elle est pire que le rn.

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading