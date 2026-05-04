PSG : Barcola vendu, son agent prépare l'opération

A deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, Bradley Barcola n'est toujours pas un titulaire indiscutable pour Luis Enrique. Et l'agent du joueur cherche désormais activement une porte de sortie.

T confirme que plusieurs clubs, et non des moindres, s'intéressent à la situation de Bradley Barcola puisque Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, mais également le Bayern, Dortmund, le Barça sont cités. Le média anglais précise que désormais l'agent du joueur parisien commence à faire passer des messages vers l'extérieur afin de prévenir ces clubs qu'effectivement Barcola pourrait être transféré lors du prochain Dans la foulée du match nul entre le Paris SG et Lorient (2-2), et après la prestation mitigée de Bradley Barcola, il s'est dit que l'ancien Lyonnais pourrait débuter sur le banc mercredi prochain contre le Bayern Munich au profit de Désiré Doué. Mais cela n'empêche pas l'international tricolore de 23 ans d'impressionner l'Europe. La preuve, eamTalk confirme que plusieurs clubs, et non des moindres, s'intéressent à la situation de Bradley Barcola puisque Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, mais également le Bayern, Dortmund, le Barça sont cités. Le média anglais précise que désormais l'agent du joueur parisien commence à faire passer des messages vers l'extérieur afin de prévenir ces clubs qu'effectivement Barcola pourrait être transféré lors du prochain mercato

Le mercato s'agite pour Barcola

« Les représentants de Barcola ont entamé des recherches préliminaires et des vérifications préalables concernant d'éventuelles destinations, explorant le marché au cas où une opportunité se présenterait pour l'ancien joueur de Lyon », précise Graele Bailey, journaliste anglais en charge du marché des transferts. Pour l'instant, Luis Campos mène toujours des discussions avec les représentants de Bradley Barcola, mais aucun accord n'a été trouvé avec le Paris Saint-Germain. Et face à cette situation, les champions d'Europe auraient même déjà fixé un prix pour laisser partir le jeune attaquant, à savoir entre 70 et 80 millions d'euros. Un tarif qui ne fait pas peur aux clubs susceptibles de s'offrir Bradley Barcola.

Barcola a un contrat jusqu'en 2028

Pour l'instant, si le PSG négocie avec Gestifute, la société de Jorge Mendes qui a Barcola sous contrat, le club de la capitale ne paraît pas vouloir faire des efforts colossaux pour augmenter le salaire du joueur. A Paris, Barcola touche un peu plus de 6 millions d'euros par an, et Luis Campos ne souhaite visiblement pas lui proposer les 9,6 millions d'euros que Nuno Mendes, Wiliam Pacho et Fabian Ruiz touchent chaque année suivant la grille salariale des champions d'Europe. De quoi faire cogiter Barcola sur le désir réel du Paris Saint-Germain de le conserver plus longtemps.